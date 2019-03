Analistas de EEUU señalan que Juan Guaidó es “producto de las fábricas de élite dedicadas al cambio de régimen” de Washington

Analistas de EE.UU. señalan que el diputado golpista venezolano Juan Guaidó es “producto de las fábricas de élite dedicadas al cambio de régimen” de Washington.



“Si bien Guaidó parece haber surgido de la nada, de hecho es el producto de más de una década de perseverante preparación por parte de las fábricas de élite dedicadas al cambio de régimen del Gobierno de Estados Unidos”, indican Dan Cohen y Max Blumenthal en un artículo publicado en español el 31 de enero por el portal The Grayzone.



En su largo texto, los analistas explican cómo EE.UU. convirtió a un político desconocido de la Asamblea Nacional (AN) —de mayoría opositora y declara en desacato desde 2016— en líder opositor dispuesto a autoproclamarse presidente.



Guaidó, revelan Cohen y Blumenthal, fue entrenado por Washington para socavar el Gobierno de Venezuela, de orientación socialista, a fin de desestabilizar el país y algún día tomar el poder.



En el mismo sentido, el artículo indica que el autonombramiento del líder opositor venezolano tuvo lugar luego de una llamada telefónica del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.



Juan Guaidó, sugiere el texto, fue elegido por EE.UU. para encargarse de una misión destinada a “derrumbar a un país que durante las últimas dos décadas ha sido un bastión de resistencia a la hegemonía estadounidense”.



Destacando la intención de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, de derrocar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, los analistas señalan la implicación de Washington en un complot de 2018 bautizado “operación Constitución” para capturar a Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, así como en la “operación Armagedón”, para asesinarlo en julio de 2017 en un desfile militar.



El objetivo de Washington, señala el texto, es que su agente siembre el caos y facilite así la materialización de los objetivos estadounidenses en el país caribeño, entre ellos controlar el petróleo venezolano, algo que denuncian tanto Caracas como numerosos observadores.



A fin de llegar a esa situación, Guaidó ya ha salido en apoyo de una agresión militar estadounidense a Venezuela, posibilidad con la que Trump sigue amenazando a Maduro si no abandona el poder. Las amenazas han ido aumentando en medio de las turbulencias políticas que atraviesa Venezuela desde la autoproclamación de Guaidó, respaldada de inmediato por EE.UU.



Caracas ha denunciado en reiteradas ocasiones que la postura de Washington lleva “oculto” el “deseo de apoderarse de los ricos recursos naturales de Venezuela”, y sostiene que la Casa Blanca planea crear un nuevo escenario de inestabilidad en Latinoamérica, tal y como propició en su día en Libia, Irak y Siria, para beneficiar sus finanzas.