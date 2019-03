Delcy Rodríguez: La oposición “solo quiere que EEUU le haga la tarea de derrocar al presidente Maduro”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Credito: rt.com

02-03-19.-La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, señaló este sábado que Estados Unidos “dirige una política de robo de activos a Venezuela, afectando intereses legítimos de nuestro país, específicamente hacia la empresa Citgo”.



Asimismo, indicó en uuna entrevista exclusiva a Actualidad RT que en el caso Europa, “donde han sido congeladas cuentas venezolanas, ya nosotros hemos iniciado una serie de acciones concretas jurídicas para la defensa de nuestros intereses específicamente en el tema del oro”.



“La mudanza de la oficina de Pdvsa Europa a Moscú, responde a la expansión de cooperación energética, petróleo y gas que tenemos con Rusia“, comentó.



Destacó que “como venezolana me da vergüenza la actitud de Juan Guaidó, una persona que no se limita en hacer el ridículo en el país, sino que ahora le ha dado por hacer el ridículo internacional“.



“USA ha enmascarado las falsas ayudas humanitarias para introducir armas a países donde pretendían derrocar sus gobiernos, sabemos que en el caso de Venezuela, es una falsa ayuda humanitaria”, aseguró.



Resaltó que “la ayuda humanitaria de USA es la estafa del siglo, si ellos quisieran ayudarnos no nos bloquearían. La oposición venezolana solo quiere que USA y sus gobiernos satélites les haga la tarea de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro“.



Aseveró que la jornada del pasado 23 de febrero “demostró que la unión cívico-militar sigue estando vigente en la defensa de la independencia de Venezuela y de nuestra soberanía”.



“USA en su decadencia histórica y económica va tener que buscar un camino que le permita incorporarse al nuevo mundo. Un mundo encabezado por Rusia, China y por quienes creemos en el respeto de las relaciones internacionales”, apuntó.