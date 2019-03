Ex-presidente Correa: una invasión a Venezuela supondría un “nuevo Vietnam” para EEUU

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa Credito: AP

1 Marzo 2019 - El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió en una entrevista con la agencia EFE que una “invasión” de Venezuela supondría un “nuevo Vietnam” para Estados Unidos.



En ese sentido lamentó que los gobiernos de derechas en países de la región hayan “retrasado décadas” a América Latina.



Desde Bélgica, donde reside desde que dejó la Presidencia de Ecuador, Correa consideró que Estados Unidos no estaría dispuesto a intentar una invasión, pese a que su presidente, Donald Trump, o el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarten ninguna medida.



“Posibilidad siempre hay. Pero yo no creo que sea probable una intervención directa de Estados Unidos. Porque el coste en vidas humanas para ellos sería muy grande”, dijo.



Al tiempo que señaló que la situación de Venezuela tiene que ver con las amenazas a las que se enfrentan los gobiernos de izquierda en la región.



“(Dicen que) hay que sacar a Maduro porque es un presidente ilegítimo, que las elecciones no fueron transparentes. Yo estuve en esas elecciones, más transparentes no pueden ser. Pero no ganan los que ellos quieren que gane”, aseguró.

“Otro Vietnam para Estados Unidos”



“Intentar una invasión, como antes hacían en Centroamérica o en el Caribe… no hay que subestimar a Venezuela. Si creen que Maduro no tiene apoyos, que las Fuerzas Armadas venezolanas están contra Maduro, que la población no está dispuesta a defender a su país, que no tiene dignidad, soberanía, están totalmente equivocados”, dijo.



“Eso va a ser otro Vietnam para Estados Unidos”, auguró Correa, en referencia al alto costo que supuso para Washington ese conflicto en el sureste asiático ocurrido entre 1955 y 1975.



Correa también se refirió al tema de la ayuda humanitaria y consideró que se utiliza como “provocación”. “La llevan a la frontera en camiones militares, al lado colombiano, al lado brasileño, incluso por el Caribe, para que en algún momento alguien se les salga de algún lado de la frontera un tiro y se genere un conflicto armado”, observó.



Y agregó que “eso es lo más probable, que Estados Unidos utilice a Colombia, a Brasil, para generar un conflicto armado que ellos apoyen con alta tecnología, sus bombas y misiles dirigidos”.



En la entrevista Correa rechazó que haya una emergencia humanitaria en Venezuela, solo “problemas económicos”. En ese sentido el expresidente ecuatoriano consideró una excusa ese tema y lo comparó a las “armas de destrucción masiva que dijeron que había en Irak”: “Aún las están buscando”, ironizó.



En su opinión el gobierno norteamericano “no puede permitir que en el patio trasero, como nos considera Estados Unidos, haya un Gobierno de izquierdas y, más aún, manejando las reservas más grandes de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles”.



Mientras que sobre la situación en Venezuela en sí consideró que “esto lo tienen que resolver los venezolanos y por medio del diálogo”.



La derecha



“Hay una restauración conservadora, vivimos en una derecha articulada nacional e internacionalmente sin límites, sin escrúpulos, sin respetar democracia, que nunca les interesó”, resaltó Correa sobre la actual etapa de la política latinoamericana.



“Claro que ha habido un cambio absoluto a nivel del balance político de la región. Hasta hace unos años, de diez países suramericanos, ocho tenían gobiernos de izquierdas. Ahora solo quedan Venezuela, Bolivia y Uruguay”, lamentó.



Correa fue más allá y señaló que no se trata solo “de una restauración conservadora sino del Plan Cóndor 2″, en referencia a la operación de represión de la oposición a las dictaduras militares latinoamericanas de los años 70.



“Ahora son mucho más sutiles pero más eficaces. No llaman a los militares porque no tienen necesidad de ello. Es suficiente su prensa, el sistema de justicia, instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, financiada por Estados Unidos, para imponer sus caprichos”, denunció.