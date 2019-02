Cabello: Los hicimos correr, huir, el 23F será recordado como "un punto de inflexión"

Diosdado Cabello Credito: UR

27-02-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el 23 de febrero se convirtió un punto de inflexión en la defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ”Los hicimos correr, huir, y será recordado el 23 de febrero como un punto de inflexión en esta gran batalla que tenemos todos los días”, reseñó Unión Radio.



Denunció que a los efectivos de la FANB ”les están pasando mensajes, pero no ha tenido ningún efecto hasta ahora” y restó importancia a las deserciones que se han producido en los últimos días de funcionarios hacia Colombia.



Hizo un llamado a los chavistas a estar ”unidos ante cualquier circunstancia y ataque ante la Patria”.



Desde el muro de Petare, en el estado Miranda, el dirigente oficialista recordó que hoy se cumplen 30 años de los sucesos del 27 y 28 de febrero 1989 conocido como El Caracazo. ”Nuestro pueblo salió a las calles hace 30 años y no ha vuelto más nunca a su casa y sigue luchando por su soberanía”.



Cabelló criticó a la clase gobernante de entonces y la comparó con la dirigencia opositora actual. ”Se disfrazan de humanistas, hablan de ayuda humanitaria, pero están pidiendo bloqueo para que no entre la comida a nuestro pueblo, hipócritas, así era Venezuela en el año 89”.



Agregó el constituyente que ”los mutantes de hoy día se presentan con su cara lavada a decir que Nicolás Maduro está quemando la ayuda humanitaria, hipócritas, en esos camiones habían guayas, alambres de púa, clavos, y los quemaron ellos mismos”.



Cabello hizo una advertencia a los representantes del imperialismo: ”por aquí no van a pasar, creerá el imperialismo que ellos van a llegar con sus soldados a invadir Petare y disparar al pueblo chavista y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos conocen”.



El presidente de la ANC estuvo acompañado de varios dirigentes del PSUV, entre ellos el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez.



Más de 300 miembros de las Fuerzas Armadas que cruzaron la frontera y pidieron refugio en Colombia desde el sábado 23, tras los desmanes ocurridos durante el fallido paso de ayuda humanitaria, según han informado autoridades migratorias.