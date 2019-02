"EEUU no es miembro del grupo de Lima, la opción militar en Venezuela solo depende de Trump", dice alto funcionario

Donald Trump Credito: Archivo

27-02-19.-Un alto funcionario del gobierno del presidente Donald Trump aseguró este martes a diferentes medios de comunicación que no hay opciones descartadas con miras a resolver la crisis política y social que golpea a Venezuela.



El miembro del gobierno, quien viajó con el vicepresidente Mike Pence a Colombia para la reunión del Grupo de Lima, indicó que si bien respetan la postura de rechazo del conjunto de países respecto a una incursión militar ello no es una decisión vinculante.



"Respetamos la postura del Grupo de Lima pero recuerde que Estados Unidos no es miembro y esto es netamente una decisión del Presidente y gobierno de Estados Unidos. Son dos cosas separadas", resaltó.



El funcionario de Trump insistió en la disposición de su gobierno a trabajar con aquellos actores que hoy están del lado del chavismo pero que puedan ayudar a la restitución de la senda democrática. Indicó que están dispuestos a eliminar las sanciones en esos casos.



Indicó también que si no fuera por los grupos "paramilitares armados", que dijo son pagados, "esto ya hubiera acabado hace semanas". Las acciones de EEUU apuntarían a estrangular el músculo económico de Maduro para así quebrar su apoyo armado interno.



Adicionalmente aseveró que tanto EEUU como la Unión Europea ampliarán la inversión en materia humanitaria y que aumentarán los vuelos hacia Colombia. Dijo que la ayuda va a ser entregada.



Al ser preguntado sobre si Venezuela podría convertirse a largo plazo en una réplica del modelo cubano, el funcionario respondió que no es posible ya que Cuba necesitó para ello un fuerte apoyo económico de la Unión Soviética y luego del chavismo. Según él, Venezuela no tiene ese tipo de "benefactores" y en su lugar ha sido el que ha dado subsidios.