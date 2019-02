(VIDEO) Roger Waters dedica la canción “We shall overcome” (Venceremos) a Venezuela

A video I made for the concert on the Venezuelan side of the border tonight. #handsoffvenezuela pic.twitter.com/XeTUngFYGF — Roger Waters (@rogerwaters) 24 de febrero de 2019

26 Feb. 2019 - La noche de este sábado, el cantante y compositor inglés, Roger Waters dedicó “We shall overcome” a Venezuela, el nombre de esta canción significa VENCEREMOSEste tema musical de protesta, se convirtió en uno de los himnos del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos en los años 60.Las estrofas derivan de una canción gospel compuesta por el Reverendo Charles Tindley. El cantante y compositor Pete Seeger la popularizó al convertirla en una balada de folk, que ha sido interpretada por grandes artistas de este movimiento pacifista como Joan Baez.En esta oportunidad, el ex integrante de la banda musical Pink Floyd, se la dedicó a Venezuela, para mostrar su apoyo ante las agresiones y actos injerencistas que está siendo víctima en los últimos días, por parte de los EEUU.Waters ha demostrado su solidaridad con el pueblo venezolano y ha declarado, en varias oportunidades, que lo que se está viviendo en Venezuela es un golpe de Estado, orquestado por el gobierno de Donald Trump y que debe respetarse la soberanía de todos los países. Además se pronunció en contra de la manipulación que se pretendió hacer con el concierto en la frontera.Defiende que Venezuela es un pueblo que puede arreglárselas soloEl fundador de Pink Floyd ha querido brindar con 295.000 seguidores de Twitter por la resistencia del pueblo venezolano ante los poderes imperialistas que quieren destruir su revolución. En ese vídeo reconoce que admira Venezuela “desde 1998 e incluso antes” y pide a la comunidad internacional que no lo invadan porque “es un pueblo orgulloso, independiente y soberano capaz de arreglárselas solo”.“Un vídeo que hice para el concierto en el lado venezolano de la frontera esta noche”, escribió Waters en sus redes sociales.Video fuente: Ennio Di Marcantonio D.G.El mensaje que grabó y envió a TeleSUR