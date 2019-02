(VIDEO) Canciller Jorge Arreaza solicita a la ONU rechazar bloqueo y amenaza militar de EEUU

26 Feb. 2019 - El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en un histórico discurso de defensa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), solicitó aprobar una resolución que rechace y detenga las amenazas militares de EE.UU, así como el bloqueo y agresión económica contra el pueblo venezolano.



“¿Qué pedimos en esa declaración? Que se rechace la amenaza del uso de la fuerza y la propia intervención militar, pero, además, según la Carta de la ONU, deberían rechazar el bloqueo y el robo de los recursos y activos del pueblo venezolano”, solicitó el representante diplomático nacional.



En la sesión de este martes, a insistencia del gobierno de EE.UU. que volvió a atacar a Venezuela en esta instancia, el canciller Arreaza exigió a los países subordinados a las políticas de Donald Trump no seguir irrespetando a Venezuela.



“Este golpe de Estado fracasó, lean mis labios (y lo expresó en inglés). El del sábado fue el último episodio. Es el momento de volver al diálogo, de volver al respeto de la ley internacional y de la Constitución Bolivariana”, exigió.



En sus palabras, el Canciller expresó que es un ejercicio de paciencia escuchar las intervenciones de países occidentales llenas de mentiras del imperialismo, de interferencia en asuntos internos y soberbia colonial, que debían haber sido erradicadas del Consejo de Seguridad.



“Están partiendo de mentiras y eso no pueden avalarlo la ONU. Lo decimos con firmeza, es operación de propaganda lo ocurrido el sábado 23 de febrero”, dijo indignado. Recordó que la ONU debe ser la casa del multilateralismo y no de las pretensiones guerreristas de EE.UU.



Mostró fotografías de la violencia propiciada por el gobierno de Colombia bajo imposición de EE.UU. Reveló la verdad de la quema del camión con supuesta ayuda de la USAID, que contenía elementos de guerra para atacar a las fuerzas de seguridad venezolanas y leyó los nombres de los efectivos heridos con bombas incendiarias.



Acotó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) actuaron de manera correcta y apegados a los protocolos internacionales y evitaron saldos mortales en el asalto ordenado por el gobierno colombiano.



Denunció que Iván Duque utilizó a Colombia para agredir a Venezuela sin justificación alguna, y con complicidad de su policía y ejército, en abierta violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.



“Fue una operación de falsa bandera con militares que desertaron, les pagaron hasta 20 mil dólares para eso. Hasta atropellaron a civiles, incluyendo a una periodista chilena quien lo denunció, pero los desertores fueron recibidos como héroes por Duque, Pñera, el mandatario de Paraguay y Guaidó”, recordó.



Contrastó que Donald Trump ha amenazado a los migrantes centroamericanos que intentan cruzar sus fronteras, cuando anunció que ordenaría dispararles con armas de guerra “¿quién ha dicho algo aquí?”, reclamó.



Recordó que en EE.UU. hay una declaratoria oficial de emergencia humanitaria en la frontera sur.



Preguntó a los países subordinados a EE.UU. qué pasaría si Cuba, Nicaragua y Venezuela organizaran una caravana para entregar ayuda a esa zona por la fuerza, sin autorización del gobierno de Trump. “¿Qué ocurriría con ellos? Es mucha hipocresía junta”, espetó.



Reiteró que Venezuela avala el Mecanismo de Montevideo para iniciar el diálogo con la oposición venezolana.



“El golpe de Estado ha fracasado”, reiteró, y acotó que hasta el mismo grupo de países cartelizados contra Venezuela se dividió en este aspecto porque no desean conflicto militar de EE.UU.



“En este grupo de Lima, más bien debería llamarse Grupo de Washington, muchos países se opusieron al uso de la fuerza”, refirió sobre su reciente declaración oficial.



“¿Será mucho pedir que en este Consejo los presentes firmen y suscriban un documento oponiéndose al uso de lo fuerza contra Venezuela. O es que van a dejar que EE.UU. siga teniendo todas las opciones sobre la mesa?”, preguntó directamente.



Exigió que el secretario General de la ONU, António Guterres y Michellet Bachelet deben pronunciarse al respecto.



“¿O dejaremos que se pretenda invadir a un país con bombas y usando el Derecho Internacional?”, planteó.



Dijo que le regaló a Elliott Abrams, vocero de EE.UU. para Venezuela, el libro “Pueblos libres vencen a imperios poderosos”.



“Sí es posible, lo hemos hecho (en Venezuela) pero no queremos guerra. En Venezuela hay que detener la guerra (que desea EE.UU)”, sentenció.



Video fuente: Luigino Bracci Roa





Esta nota ha sido leída aproximadamente 432 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)