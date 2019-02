Cabello asegura que el 23F gobierno obtuvo una ”gran victoria”

Diosdado Cabello Credito: Twitter

26-02-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el pasado 23 de febrero el Gobierno obtuvo una ”gran victoria” porque ese día triunfó la paz. ”Hemos obtenido una gran victoria, la principal victoria es la paz, llamaron a la guerra el 23 y no pudieron”, reseñó Unión Radiio.



Cabello pidió a la militancia revolucionaria no descuidarse ante los próximos pasos de la oposición, así como tampoco creer que el Grupo de Lima descartó el uso de la fuerza contra Venezuela. ”Que nadie se descuide, cuando ellos están heridos son más peligrosos”.

Cabello se refirió a las sanciones contra cuatro gobernadores oficialistas, y dijo que los mandatarios regionales no tienen miedo frente a los Estados Unidos.



Afirmó que el imperialismo norteamericano decidió asumir el golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.



”EEUU se ha quitado la careta y se ha convertido en el ejecutor directo de un golpe de Estado contra el hermano Nicolás Maduro”, afirmó en una concentración oficialista en Delta Amacuro.



Nuevamente señaló que la falta de medicinas y alimentos es por culpa del gobierno de Donald Trump. ”Los problemas son causados por el imperialismo y el bloqueo que ellos tienen”.



”Su única preocupación es el petróleo y las riquezas de Venezuela, y ya se las están robando, confiscan bienes venezolanos", fustigó el vicepresidente del Psuv, aseguró.