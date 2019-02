Colombia: Oposición rechaza llamado de Guaidó a la invasión militar

La próxima vez que Duque quiera pasar camiones en la frontera no se apoye en sus amigos políticos jefes de las bandas de conttabandistas fe gasolina y droga, le terminan quemando los camiones.



Es bueno que coja experiencia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 24 de febrero de 2019

Miren como cubren los hechos de la frontera desde un veradero periodismo. En Colombia se han dedicado a la propaganda política https://t.co/pt2nlfxjKP — Gustavo Petro (@petrogustavo) 25 de febrero de 2019

No lo publicó ni RCN ni Caracol pero en la frontera parte de la ciudadanía de Cúcuta decidió expresarse por la Paz. pic.twitter.com/9HVroYJOqB — Gustavo Petro (@petrogustavo) 25 de febrero de 2019

24 Feb. 2019 - El excandidato presidencial y líder del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, rechazó hoy la postura del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de contemplar una intervención militar en su propio país.'En nombre de millones de colombianos que quieren la paz de Colombia le solicito a Guaidó ponerse del lado de la paz, no incitar una invasión que sería el suicidio de Latinoamérica y que quemaría en la violencia mi propio país', expresó en twitter el actual senador.Petro criticó que el líder opositor venezolano optara abiertamente por una opción bélica contra Venezuela, tras el fracaso del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro.'Después de su fracaso no escoge el camino de abrir un verdadero diálogo en su país, sino que abiertamente pide una intervención militar extranjera; no importan los centenares de miles de sus compatriotas que morirán', comentó.Le señaló además al escogido por Washington en sus planes injerencistas contra el gobierno bolivariano que optar por la guerra para acallar la voluntad del pueblo venezolano es un acto fascista.'Cuando se pide una invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, se está pensando en exterminar la manera de pensar de estas personas y a ellas mismas que masivamente salen a las calles en Caracas? ¿No es una barbarie, acaso no es eso el fascismo? No aceptar la diferencia?'.Así indicó, acompañada su reflexión de un video con imágenes de la multitudinaria manifestación de apoyo que recibió Maduro ayer durante movilización en las calles de Caracas.Anoche Juan Guaidó anunció en las redes sociales que pedirá a la comunidad internacional tener abiertas todas las opciones para derrocar al gobierno legítimo de Maduro.Así lo dio a conocer a través de twitter, luego de confirmar que estará presente en la reunión del Grupo de Lima del lunes en Bogotá, donde se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.Guaidó, considerado por Caracas como un títere al servicio del gobierno de Donald Trump, dijo que evaluará con sus aliados posibles acciones a lo interno y externo de Venezuela.Simultáneamente y también desde las redes sociales el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, amenazó con 'tomar acciones' contra Caracas por impedir la entrada del supuesto apoyo humanitario.'Ahora es momento de actuar', añadió Pompeo.Hoy la congresista Sandra Ramírez, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manifestó que las derechas latinoamericanas se han arrodillado al amo del Norte para coronar el objetivo de darle el zarpazo a las riquezas de la hermana Venezuela.