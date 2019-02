Maduro rompió relaciones con Colombia: "Embajadores y cónsules tiene 24 horas para salir de Venezuela"

23-02-19.- El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, anunció la ruptura de todas las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia: "He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia. "No se puede seguir prestando el territorio colombiano para provocaciones contra Venezuela todos los embajadores y cónsules de Colombia tiene 24 hrs para salir de Venezuela", manifestó.



Durante la concentración oficialista Maduro calificó como un "jueguito" las acciones de Juan Guaidó. "Yo sí fui presidente encargado y a los 30 días convoqué a elecciones presidenciales. Hoy debieron ser las elecciones, ¿por qué no convocó a elecciones en estos 30 días? las elecciones debieron ser hoy". Retó a Guaidó a convocar unas presidenciales: "Lo reto a convocar elecciones pa darle una pela'".



Maduro afirmó este sábado que la unión cívico-militar derrotó el Golpe de Estado promovido por la derecha nacional con apoyo internacional.



Destacó que las acciones de la derecha contra la Patria son "un juego fracasado", y agregó: "lo he dicho y lo reiteró hoy, 30 días después el golpe de Estado ha fracasado".



"Estamos defendiendo el derecho a ser libres, no es tiempo de traidores. Es tiempo de lealtad a la patria", enfatizó.



"Estoy evaluando qué hacer con nuestra frontera porque no nos vamos a calar esto. A mi no me tiembla el pulso", dijo, refiriéndose a las fronteras que permanecen cerradas. "Ante las amenazas y la violencia anunciada, me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos hasta nuevo aviso, estamos evaluando qué hacer".



Aseguró que la oposición cayó en el "fondo más bajo de un pozo" al apoyar a Donald Trump. Pidió al pueblo "salir a la calle si algún día dejo de estar para ustedes".



