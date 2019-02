Sudáfrica insiste que ayuda a Venezuela debe contar con la autorización del presidente Maduro

23 Feb. 2019 - La asistencia humanitaria puede suministrarse a Venezuela solo si cuenta con el visto bueno del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó en declaraciones a Sputnik el embajador sudafricano ante la ONU, Jerry Matthews Matjila.



"Toda asistencia humanitaria a Venezuela debe contar con el consentimiento del Gobierno de Maduro, ellos son el Gobierno, y como con cualquier otro Estado, se debe respetar la integridad territorial del país" y el principio de la no intervención en los asuntos de un Estado miembro de la ONU, dijo Matjila.



La oposición venezolana anunció que el 23 de febrero ingresarán por la frontera cargamentos con alimentos y medicamentos donados por EEUU y otros países, los cuales fueron tildados por el presidente Nicolás Maduro como "migajas" y "un show para justificar una intervención en el país".



La vicepresidenta Delcy Rodríguez, por su parte, enfatizó que en Venezuela "no hay crisis humanitaria" y recordó que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados.



El Gobierno venezolano ha advertido que cualquier vehículo que ingrese a su territorio sin autorización será considerado como blanco militar.



En días anteriores, Venezuela cerró la frontera con Brasil y cesó toda comunicación también con Aruba, Curazao y Bonaire, territorios autónomos del Reino de Holanda en el mar Caribe, y el 22 de febrero anunció el cierre de tres puentes fronterizos con Colombia.



El enviado sudafricano expresó la esperanza de que el 23 de febrero no ocurran provocaciones en relación con la ayuda humanitaria.



En cuanto al opositor Juan Guaidó, Matjila afirmó que Sudáfrica "no reconoce gobiernos que llegan al poder por medios inconstitucionales" o un "golpe de Estado".



Resolución del Consejo de Seguridad sobre Venezuela



Además, el representante permanente de la República Sudafricana ante la ONU cuestionó en declaraciones a Sputnik que el Consejo de Seguridad llegue a adoptar una resolución sobre la situación en Venezuela debido al desacuerdo entre los miembros.



El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó esta semana que EEUU está presionando a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que aprueben una resolución que le permita intervenir en Venezuela. Por su parte, Rusia está redactando su propio proyecto de resolución en apoyo de la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.



"Ninguno de ellos pasará y lo saben… No habrá resoluciones sobre Venezuela, ninguna… Desafortunadamente, hay mucha división sobre este tema… Es curioso, pero en las últimas tres semanas no hemos visto ninguna de esas resoluciones", dijo Matjila.



Venezuela responsabiliza a EEUU y a sus aliados de haber orquestado la autoproclamación del diputado Juan Guaidó el pasado 23 de enero como "presidente encargado" del país caribeño, hecho que el presidente Maduro, cuyo segundo mandato se inició el día 10 de enero, calificó de un intento de golpe de Estado.



Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, al que se sumaron unos 50 países.



Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.



México y Uruguay se negaron a reconocer a Guaidó, se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis.

