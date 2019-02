(AUDIO) Juan Carlos Monedero: "EEUU busca doblegar a Venezuela, humillarla y robarle el petróleo"

* Escucha aquí el audio

21 Feb. 2019 - Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela que forma parte de un plan estadounidense de quedarse con el petróleo. Así lo entiende el politólogo, y uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, al indicar que EEUU busca doblegar y humillar al país sudamericano. Monedero también habló sobre la situación política actual de España.



El chiste es viejo, pero no tiene fecha de caducidad: ¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en EEUU? Porque en EEUU no hay ninguna Embajada de EEUU. En este sentido, Monedero sentencia que "allá donde interviene EEUU, desaparece cualquier atisbo de democracia y mueren millones de personas".



El comentario viene a cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela sí, pero que está íntimamente ligado a una costumbre histórica de EEUU, sobre todo durante los últimos años en varios países por los que pasó y pisó, y donde al mejor estilo de Atila, ya no crece la hierba.



El plan que se está gestando en Venezuela es idéntico al que se gestó en Libia, explica el politólogo: "hay disturbios fomentados por EEUU: Gobierno alternativo, congelamiento de los fondos del Gobierno legítimo, fake news, hay una justificación a la ayuda humanitaria, es decir, es el mismo escenario. Invito a toda la gente que nos escucha a que vean a dónde está ahora mismo Libia".



No. EEUU no es el azote de Dios, como decían del líder de los hunos, pero derrama su apostolado a fuerza de sangre y ambiciones que son las mismas de siempre. En su liturgia, Trump y quienes le hacen el coro, van señalando 'la barbarie' del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro –elegido democráticamente–, y las bondades de alguien que un buen 23 de enero de 2019 se paró en una tarima de una plaza y pregonó que a partir de ese momento, él, era 'el presidente encargado' del país.



"Los Gobiernos de cambio [progresistas] en América Latina que sacaron de la pobreza a 80 millones de personas supusieron una alarma para las élites, que aprovecharon el hundimiento del precio del petróleo y la muerte de [el expresidente de Venezuela, Hugo] Chávez, y de [el expresidente de Argentina] Néstor Kirchner", observa el también ensayista.



Monedero detalla que la pérdida de esas personas fue muy importante para que, después del fracaso en Oriente Medio, EEUU "regresara a lo que entiende es su 'patio trasero' y colocar a fantoches que lo que hacen es poner a los países [que gobiernan] al servicio de los intereses de sus élites y de las de EEUU. Y eso es lo que explica a un [Jair] Bolsonaro, a un [Mauricio] Macri, a este jefe de la oposición autonombrado que es Guaidó. Explica a [Iván] Duque en Colombia. Todos esos países que se convierten en títeres de EEUU", subraya.



En este contexto, las 'fuerzas' anti Maduro encontraron trinchera al otro lado de su frontera oeste, en la colombiana Cúcuta. "Hay que ver qué pasa el 23 de febrero donde quieren meter esa 'ayuda humanitaria', que en el fondo es una ayuda militar. No nos engañen. Si les interesase la ayuda humanitaria dejarían de cortar los fondos a Venezuela. Pero no les interesa eso. Lo que les interesa simplemente [es] Venezuela como el ejemplo que marcó el punto de inflexión de América Latina, doblegarla, ponerla de rodillas, humillarla, robarle el petróleo, intentar con esa derrota de Venezuela lanzar un mensaje al resto del continente [que es] 'Aquí vuelven a mandar los EEUU'".



Respecto al momento político que vive España

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, Monedero explica que la emergente formación Vox "crece menos de lo que cae el Partido Popular, que es de donde viene".



El profesor subraya que "la extrema derecha en España habitaba dentro de la derecha, porque era una derecha amplia donde cabían desde demócratas cristianos a liberales, pasando por franquistas. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha sincerado esa parte de la extrema derecha apoyada por Steve Bannon, este personaje que fue jefe de campaña de Donald Trump está articulando a la extrema derecha prácticamente en toda Europa".



Además: "Vox es un partido de extrema necesidad"



Monedero incide en que la emergencia de Vox ha servido para que todo el polo de la derecha se corra a la derecha, y ese corrimiento ha arrastrado en el ámbito europeo al Partido Socialista que también se ha corrido hacia la derecha.



"Ese corrimiento de todas las fuerzas políticas a la derecha genera una soledad a Podemos que se expresa de manera muy descarnada en los medios de comunicación. Hoy en día en España todos los medios de comunicación dicen que el único Gobierno posible en España es, o el de las tres derechas –PP, Ciudadanos y Vox– o, el que llaman de centro izquierda de PSOE con Ciudadanos, que será otra coalición de derechas", afirma.



"Hay un silenciamiento absoluto de la existencia de Podemos, que a día de hoy tiene cinco millones de votos y es la tercera fuerza política. Pero los medios de comunicación están ahora mismo en España en guerra para evitar que haya un Gobierno del PSOE con Unidos Podemos que implicaría una impugnación del modelo de austeridad de la UE, y por lo tanto los grandes capitales 'han dicho que no'".



Y es que el presupuesto que habían acordado el Partido Socialista con Podemos implicaba la subida de impuestos a los ricos, un incremento del gasto, es decir, implicaba una ruptura de lo que ha sido el patrón presupuestario de la UE desde la crisis de 2007, explica Monedero. "Y esta gente ha reaccionado, y ha dicho, aquí la posición es, o los tres partidos de la derecha, o el Partido Socialista con el partido de la derecha, es decir, terminar de hundir cualquier rasgo de socialismo que haya en el Partido Socialista".



Volviendo la mirada específicamente al partido del que Monedero es uno de los fundadores, ocurrió que el mismo día en que Podemos cumplía cinco años de vida, otro de sus fundadores, y que fuera alumno de Juan Carlos Monedero en la Universidad, Íñigo Errejón, anunciaba que abandonaba el partido. La marcha de uno de los hijos pródigos de Podemos dolió. Y mucho.



Sobre todo, porque tras perder las elecciones en la Asamblea de Podemos, Errejón "aprovecha que el partido toma la decisión de no mandarle a un 'pabellón de castigo', sino que se le recompensa con una posición de poder al ofrecerle ser el presidente de la Comunidad de Madrid, y él se sirvió de esa oferta para construir un partido diferente a Podemos. Ha sido muy feo. No puedes montar un partido desde el tuyo, en secreto, sin comunicarlo a los militantes, a la dirección… Ha estado muy feo", se indigna Monedero.



Y Errejón lo hizo así, en un momento tan simbólico, y de una forma que no guardó las formas. Tanto, que salvando las distancias, incluso se puede trazar un paralelismo con lo que ocurrió en pleno Mundial de Fútbol Rusia 2018, cuando el Real Madrid anunciaba el fichaje del entrenador de 'La Roja', la selección de fútbol de España, Julen Lopetegui, a quien la Federación Española de Fútbol le pasó la factura ipso facto y fue ajusticiado. En este sentido, la interrogante es: ¿le pasarán las urnas la factura a Errejón?



"Yo creo que sí. Lo más grave de esta aventura de Errejón es que ha arrastrado a la que era nuestra candidata, y es a día de hoy nuestra candidata a la alcaldía de Madrid. Yo creo que Errejón en su aventura personal, creo que con cierta cobardía, ha decidido arroparse con la seguridad de la alcaldesa y no se ha dado cuenta que una parte importante de las fuerzas políticas que apoyaron a Manuela Carmena hace cinco años, ha creado una candidatura alternativa a Manuela Carmena en Madrid. Entonces, que Errejón haya arrastrado a una figura que era de todos, como la alcaldesa de Madrid, hasta el punto de que el grupo que la apoyó inicialmente se haya roto, creo que es muy reprochable. Creo que el análisis de lo que ha hecho Errejón le va a pasar una factura histórica, porque esas cosas no se hacen, y la ambición personal no puede romper proyectos colectivos. Y ahí la ambición ha pesado en exceso", se lamenta Juan Carlos Monedero.