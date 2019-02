(AUDIO) Pueblo estadounidense se movilizará este 23 de febrero en defensa de Venezuela

* Escuche el audio aquí

21 Feb. 2019 - La activista del Comité Internacional de Solidaridad de Venezuela, Gloria La Riva, aseveró este jueves, que habrá diversas protestas el 23 de febrero en EE.UU, en rechazo a la injerencia en Venezuela.



A través del programa "Al Aire" de Venezolana de Televisión, La Riva indicó, que dichas concentraciones, buscaran demostrarle al presidente Donald Trump, su descontento con la guerra montada hacia Venezuela.



Asimismo, la activista informó, que el 16 de marzo se llevará a cabo una concentración frente a la Casa Blanca en Washington, para seguir exigiéndole al presidente Trump frenar las amenazas en contra del pueblo venezolano.



De igual forma, La Riva destacó, que muchas veces la respuesta a las amenazas de guerra, dependen de la movilización del pueblo de los Estados Unidos.



"Es muy peligroso y sin precedente, que el gobierno de los Estados Unidos, esté detrás de un nuevo intento por derrocar a un gobierno" puntualizó La Riva.



En este sentido, la activista manifestó, que existe mucha información e imágenes falsas en medios como The New York Time y The Washington Post, que busca crear desestabilización y desprestigiar el trabajo que realiza el presidente Nicolás Maduro.



A su vez la activista indicó, que se sumará a la jornada en defensa de la paz y la soberanía en Venezuela, pautada para este fin de semana por el Gobierno Nacional, en la zona fronteriza por el estado Táchira.