(VIDEO) Brigada Internacionalista "Ché Guevara": solidaridad con Venezuela y las revoluciones del mundo

19 Feb. 2019 - Voceros y voceras de la Brigada Internacionalista “Ché Guevara”, ofrecieron un resumen de las actividades que realizarán más de 200 jóvenes de los cinco continentes presentes en Venezuela, en el marco de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) en solidaridad con la Revolución Bolivariana.



Desde el salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), el viceministro de Comunicación para Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo, destacó que Venezuela es, en este momento, el epicentro de la geopolítica mundial, porque aquí se define hoy cómo serán las relaciones de los países de América Latina y El Caribe con Estados Unidos en el Siglo XXI.







“Si en Venezuela triunfa el golpe de Estado, si en Venezuela triunfa la política supremacista, racista, si en Venezuela triunfa el cambio de régimen y si en Venezuela triunfa la política y la doctrina de rediseño de América Latina ideada por los Estados Unidos, entonces un nuevo siglo de coloniaje nos legará la historia”, señaló.



“Por el contrario, si en Venezuela, como expresión de una realidad de los pueblos de lucha de América Latina y del Caribe, triunfa la opción de los pueblos, si en Venezuela triunfa la dignidad, la defensa de la soberanía, el derecho internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia en los asuntos internos y el principio de no uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales (…) entonces tendremos un nuevo panorama y podemos decir que los pueblos de América Latina han derrotado las pretensiones de recolonización del continente y de recolonización de nuestra región para apropiarse de nuestros recursos y para despojarnos de la soberanía política. Eso es ni más ni menos lo que está en juego en Venezuela”.







El Viceministro recalcó, que se ha despertado en el mundo una ola de solidaridad y que el país sudamericano también es “el centro del amor, de la confianza, del respeto y del apoyo solidario y amoroso de los pueblos del mundo”.



Anunció Castillo, que en los próximos días Caracas recibirá a representantes de movimientos sociales, antifascistas, anticapitalistas, pro defensa de la tierra, indigenistas, de derechos civiles y sociales, campesinos, entre otros; para discutir la posibilidad de que los pueblos “puedan definir una agenda, una plataforma y un programa de lucha”.



“Esa, ni más ni menos, es la idea de la Asamblea Internacional de los Pueblos y es el marco en que se inscribe esta Brigada y el trabajo hermosísimo que ya han empezado a hacer y que estarán haciendo con nuestro pueblos, con nuestros jóvenes, con nuestras comunidades organizadas, con nuestro Poder Popular”, expresó.



Construir la unidad en la diversidad



Rodrigo Suñe, representante del Movimiento Levante Para de la Juventud de Brasil y uno de los voceros de la Brigada Internacionalista “Ché Guevara”, destacó que este grupo de jóvenes son “hijos e hijas de un cúmulo histórico de las luchas del mundo”.



“Somos hijos de las brigadas internacionalistas que lucharon contra el fascismo, de nuestros queridos hermanos de Cuba, que salieron al mundo a ser solidarios con los pueblos, somos hijos e hijas de todos, de la clase trabajadora que siempre fue solidaria”, dijo el joven carioca.



Además, recordó que la Revolución Bolivariana ha sido el faro para la lucha de los pueblos sometidos al imperialismo gracias al Comandante Chávez, quien “nos enseñó que no bastaba solo la articulación entre los Estados, lo fundamental era la integración entre todos sus pueblos para construir un proyecto alternativo”.



“Esta Brigada también trae ese sentir histórico que fue la enseñanza y fue la construcción del ejemplo (…) el Comandante y la Revolución siempre tuvieron esa relación afuera de una forma solidaria, siempre de manos abiertas a los pueblos del mundo que están bajo ataque del imperialismo. Es una cuestión para nosotros fundamental demarcar que esta Brigada tiene ese profundo sentimiento bolivariano”, puntualizó.



Demostrar, la dignidad, la valentía y el amor de este pueblo



Por su parte, Silvana Broggi, de la organización Patria Grande de Argentina, explicó que entre los objetivos de la Brigada Internacionalista “Ché Guevara” está el desarrollo de una plataforma de solidaridad de todas las organizaciones presentes en Venezuela y aquellas que se quieran sumar, que se exprese en acciones concretas para “demostrar, la dignidad, la valentía y el amor de este pueblo y contrastarlo con la violencia, con la opresión, con la miseria a la que ellos nos quieren someter y sabemos que en eso tenemos la verdad”.



Otro de los objetivos es convertirse en voceros y voceras de la Revolución Bolivariana para comunicar, en cada uno los países que representan, lo que realmente pasa en Venezuela y “poder desmontar la mentira que ellos construyen y que predican constantemente y repiten por todos lados, que inventan”.



“Este pueblo no se subestima, este pueblo está convencido de su dignidad y de todos los pueblos que estamos luchando en el mundo”, aseguró Broggi.



Valorar el trabajo voluntario internacionalista de la juventud



Jorge Vlalta, representante del movimiento del Otro Beta de Venezuela, acotó que uno de los horizontes de la Brigada Internacionalista es elevar nuevamente la bandera del trabajo voluntario de la juventud a nivel mundial para impulsar un nuevo mundo.



“Esta articulación política, que también es una articulación social entre nuestras organizaciones de base, nuestros partidos y nuestras comunidades, nuestros territorios”, tiene también la tarea de ser difusores y defensores “de todos los procesos revolucionarios del mundo”.



“Creemos que hay que impulsar ese nuevo mundo que además tiene una mayor inclusión, donde haya igualdad de oportunidades para todas y todos, sobre todo para la juventud. Tenemos que tener la certeza que a través de este instrumento de lucha que estamos lanzando aquí en Venezuela, el futuro va a ser nuestro y tenemos que promoverlo cada uno desde nuestros espacios”, finalizó Jorge Vlalta.

