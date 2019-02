Venezuela denuncia ante la comunidad internacional amenaza militar por parte de EEUU

Comunicado oficial Credito: web

19 Feb. 2019 - La República Bolivariana de Venezuela denunció este lunes ante la comunidad internacional al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien arremetió una vez más en contra de la soberanía de la nación y reiteró su postura de una agresión militar en el país.



Más temprano, durante una conferencia en una universidad de Miami, Florida, el mandatario estadounidense aseveró, una vez más, que "todas las opciones están en la mesa", en relación a la situación que vive Venezuela, luego que el diputado a la Asamblea Nacional en desacato y con nulidad jurídica, Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado", un día después del llamado abierto por parte de la administración de Trump de un golpe de Estado en el país.



En este sentido, Venezuela "exige el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en su contra, que configuran un ilegal y criminal bloqueo contra el Pueblo venezolano al tiempo que denuncia ante la comunidad internacional que cualquier perturbación de la paz en Venezuela será responsabilidad del Gobierno supremacista de Estados Unidos y su Presidente", refiere un comunicado publicado en el portal web del Ministerio para Relaciones Exteriores. El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Nicolás Maduro, autorizó este lunes a responder ante las nuevas arremetidas y amenazas de Donald Trump contra Venezuela y la fuerza castrense.



"El jefe del imperio les dio una nueva orden a las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero yo les pregunto a ustedes quién es el Comandante en jefe de la Fanb", recalcó Maduro. Al tiempo que autorizó al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López a responder como se debe, ante esta nueva injerencia del gobierno de Estados Unidos (EEUU).



Durante el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en el Palacio de Miraflores, el Mandatario nacional aseguró que las ordenes impuestas por parte de Trump es una ofensa a la dignidad y a la vergüenza.



"Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros dueño del país. Trump se cree con la potestad de dar ordenes", expresó.



Mas temprano, el mandatario de EEUU ofreció un discurso en la ciudad de Miami, en el cual alentó a los militares venezolanos a aceptar la amnistía ofrecida por el autoproclamado Juan Guaidó, o de lo contrario "lo perderán todo".



"Hoy tengo un mensaje para todos los funcionarios que están ayudando a mantener a Maduro en el cargo. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Pueden elegir entre aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó y vivir su vida en paz con sus familias y sus compatriotas, o pueden elegir el segundo camino: seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo".



Ante este anunció, el jefe de Estado venezolano afirmó que la Fanb responderá con unidad, moral y dignidad.



De igual forma, expresó su solidaridad a los gobiernos de Cuba y Nicaragua, quienes fueron amenazados también con intervención militar por EEUU.



A continuación, el texto íntegro:



La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, nuevamente, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Venezuela con una agresión militar, en una clara violación de los principios establecidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, al reiterar, en medio de una anacrónica arenga ideológica, que "todas las opciones siguen sobre la mesa" en relación con Venezuela, lo cual incluye la opción militar, como lo ha venido planteando desde el 11 de agosto de 2017.



En esta oportunidad, las amenazas han sido extensivas a los pueblos de Cuba y de Nicaragua, países hermanos a los cuales Venezuela hace llegar sus palabras de solidaridad y extiende su abrazo solidario.



Ante el evidente fracaso de la agenda golpista diseñada en Washington, con el objetivo de instaurar en Venezuela un gobierno títere que avale el saqueo de sus recursos, Donald Trump pretende ahora dictar órdenes directas a los militares venezolanos de desconocer la Constitución, demostrando su poca comprensión del espíritu de lealtad de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, forjado en el legado de lucha de Simón Bolívar y su valiente Ejército Libertador, quienes hace más de doscientos años vencieron ya al imperio más poderoso que entonces existía y decidieron por siempre y para siempre no doblegarse ante ningún poder extranjero.



Venezuela exige el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en su contra, que configuran un ilegal y criminal bloqueo contra el Pueblo venezolano al tiempo que denuncia ante la comunidad internacional que cualquier perturbación de la paz en Venezuela será responsabilidad del Gobierno supremacista de Estados Unidos y su Presidente.



Caracas, 18 de febrero de 2019



