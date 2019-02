Arreaza: Eurodiputados sabían que no tenían visa para ingresar al país

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 de febrero de 2019

18 Feb. 2019 - El canciller Jorge Arreaza informó que el Ejecutivo Nacional había notificado con varios días de antelación y por vías oficiales diplomáticas a los europarlamentarios que pretendían visitar el país, que no serían admitidos y se les instó a desistir de la idea y “evitar así otra provocación”.A través de su cuenta en la red social Twitter @jaarreaza, denunció que la visita de los eurodiputados a Venezuela tenía fines conspirativos.“Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación”, escribió el ministro para Relaciones Exteriores.Por su parte, Claudia Alerno, embajadora de Venezuela en la Unión Europea, difundió en su cuenta en Twitter la nota verbal enviada por la Delegación en Venezuela de UE a la cancillería venezolana, en la que se refleja que los eurodiputados habían solicitado una reunión con el canciller Arreaza o el viceministro para Europa, Yván Gil.“Luego declararon querer intervenir en asuntos internos. Sabían desde hace días, que no serían bienvenidos”, escribió Alerno en respuestaal eurodiputado González Pons, quien aseguró que fueron “expulsados” del país.