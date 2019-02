(VIDEO) Argentina: Marchan en apoyo al presidente Maduro y en contra del intervencionismo de Trump

El próximo 22 de febrero en la Autopista Internacional de Cúcuta vamos a realizar ese Gran Concierto por la Libertad de Venezuela, para movilizar al mundo, movilizar recursos, invitar a donar y a participar en la defensa de las libertades. ¡Cuente conmigo, Presidente @jguaido! pic.twitter.com/rTw9L2I6wG — Iván Duque (@IvanDuque) 16 de febrero de 2019

18 Feb. 2019 - Cientos de personas se manifestaron afuera de la embajada de EE.UU. en Argentina para mostrar su apoyo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y además de exigir a la Casa Blanca que no se entrometa en los asuntos internos del país sudamericano.Como parte de la campaña internacional para exigir el cese del intervencionismo estadounidense, cientos de personas marcharon hasta la embajada de Washington en Buenos Aires para recordarle al Gobierno de Donald Trump que "Venezuela no está sola"."Que registren la dignidad de un Pueblo que lucha, que no da el brazo a torcer, que nos vea el mundo entero que la dignidad de Venezuela y de Latinoamérica se respeta", gritó uno de los asistentes a la marcha convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela.Los asistentes a la marcha exigen a Trump que "saque las manos de Venezuela", como lo pidió Maduro después de que EE.UU. impusiera sanciones en contra del país y su industria petrolera, con el propósito de asfixiar aún más su economía.Este lunes, Trump ofreció un discurso en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) para pedir a los militares del Ejército de Venezuela que dejen pasar la "ayuda humanitaria" al país latinoamericano, bajo la amenaza de que puedan "perder todo lo que tienen".Durante su discurso, Trump aseguró que "se acerca un nuevo día para América Latina". El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha denunciado que la "ayuda humanitaria" que EE.UU. coordina para llevar al país sudamericano es parte de las acciones que ha emprendido la Casa Blanca para aumentar la presión internacional contra Maduro.El viernes pasado, durante una reunión con los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro pidió a las Fuerzas Armadas un plan de despliegue permanente para cuidar la frontera de su país ante las amenazas de Colombia, un país aliado de Washington y del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también denunció que el proyecto de resolución de EE.UU. sobre Venezuela, que fue presentado ante el Consejo de Seguridad a finales de enero, busca camuflar una posible intervención en el país sudamericano.La Administración de Trump ha dejado entrever que contempla la intervención militar en Venezuela para sacar a Maduro del poder.