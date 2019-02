Canciller Arreaza se reunió con el enviado especial de EEUU

15 Feb. 2019 - El presidente Nicolás Maduro reveló durante una entrevista con The Associated Press que el canciller, Jorge Arreaza, se reunió recientemente en Nueva York con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams.



Las últimas de dos reuniones ocurrieron cuatro días después de que Abrams informara que había pasado el tiempo para sostener un diálogo con el Gobierno Nacional.



El mandatario nacional señaló que tiene la esperanza de sostener una reunión con el mandatario estadounidense para resolver una crisis derivada del reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.



Maduro aseveró que no renunciará y dijo que la ayuda humanitaria de Estados Unidos que actualmente está en la frontera con Colombia eran simples “migajas”

