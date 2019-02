(VIDEO) Legisladora estadounidense desnuda pasado criminal de Elliott Abrams

15 Feb. 2019 - La legisladora estadounidense Ilhan Omar acusó al diplomático Elliott Abrams de respaldar las masacres del Ejército durante la guerra civil en El Salvador y cuestionó sus testimonios sobre Venezuela, reporta este jueves la prensa.



Durante una audiencia ayer ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Omar acusó al enviado especial del mandatario Donald Trump para Venezuela de respaldar las violaciones cometidas en el país centroamericano durante la década de los 80 del pasado siglo.



"En 1991 usted se declaró culpable de dos cargos de retención de información al Congreso con respecto a su participación en el escándalo Irán-Contra, aunque luego fue indultado por el entonces presidente George Bush", expresó Omar dirigiéndose a Abrams.



“No entiendo por qué los miembros de este comité o el pueblo estadounidense deben esperar que cualquier testimonio que emita hoy (sobre Venezuela) sea sincero”, expresó.



Ante las alegaciones de Abrams, la legisladora negó que sea un ataque personal y destacó que Trump estudia intervenir con tropas en el país sudamericano, por lo cual, apuntó que es razonable saber si usted aprendió de las acciones crueles e ilegales adoptadas durante el mandato de Ronald Reagan.



“¿Apoyaría a una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si creyera que estaban sirviendo los intereses de los Estados Unidos, como lo hizo en El Salvador, Nicaragua y Guatemala?”, preguntó la legisladora.



No voy a responder a esa pregunta. No me parece que este interrogatorio pretenda conseguir auténticas respuestas así que no responderé, manifestó Abrams.



La representante recordó que el 8 de febrero de 1982, Abrams, entonces secretario de Estado adjunto sobre Derechos Humanos, testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Washington en El Salvador. En esa audiencia usted desestimó informes sobre la masacre en El Mozote, en la que más de 800 civiles, incluidos niños de dos años, fueron brutalmente asesinados por tropas entrenadas por Estados Unidos, subrayó.



Años después, consideró que la política de nuestro Gobierno en El Salvador había sido un fabuloso logro. ¿Todavía lo piensa?, expresó Omar.



“Lo sorprendente de este vídeo es lo enojado que se siente Abrams por tener que rendir cuentas por sus acciones pasadas (porque) en Estados Unidos existe una cultura de impunidad de élite, donde los ricos y poderosos con bastante frecuencia se liberan de un escándalo”, destacó el portal Vox.





