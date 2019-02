Colombia: Oposición pide a Duque no apoyar intervención de EEUU en Venezuela

Congresistas, personalidades y organizaciones dirigen carta al presidente @IvanDuque: “Le trasmitimos, de manera categórica, nuestro rechazo a cualquier beneplácito o acción que implique la participación de Colombia en una confrontación armada con Venezuela”. pic.twitter.com/KmfU4vaViE — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 12 de febrero de 2019

13 Feb. 2019 - En vísperas de la reunión de Iván Duque con Donald Trump, la oposición colombiana le pide que no use su país para una posible intervención de EE.UU. en Venezuela.Varios congresistas de las bancadas de la oposición, personalidades y organizaciones de Colombia enviaron el martes una misiva a su presidente Duque, en la que manifestaban su preocupación por si es afín a la idea de que Colombia participe en un posible ataque militar de Estados Unidos a Venezuela.“Queremos manifestarle [a Duque] nuestra preocupación por la actitud complaciente del Gobierno Nacional con relación a una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y a la participación que tendría nuestro país en ese propósito”, reza la carta difundida el martes por el senador colombiano, Iván Cepeda Castro, en su cuenta de Twitter.El texto se divulgó antes de la reunión de este miércoles entre Duque y su par estadounidense, Donald Trump, en suelo norteamericano, donde los mandatarios van a hablar de varios temas, entre ellos “los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela”.En la misiva se consideran preocupantes varios escenarios, además de las acciones del Gobierno colombiano que ponen de relieve el apoyo de Duque a Trump en una posible intervención militar en el país bolivariano, algo que no ha descartado ni el propio mandatario neoyorquino.Uno de los puntos preocupantes para los firmantes de la carta es el polémico hecho de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sostenía en un acto un cuaderno en su mano derecha donde se veía el apunte “5000 tropas a Colombia”, y la negativa de Bogotá (a mediados de septiembre de 2018) a firmar una declaración del Grupo de Lima que rechazaba una intervención militar y el uso de la fuerza en Venezuela.De igual modo, la oposición calificó de “complacencia” por parte del Gobierno de Duque el hecho de que en septiembre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acompañado por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, dijera: “en cuanto a la opción militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción”.El presidente Maduro, por su parte, acusa a Duque de dirigir una acción militar “financiada desde EE.UU.” contra su país, asegurando que su par colombiano no va ni al baño sin permiso de Washington.