Bolton amenaza ahora al Gobierno de India por concretar compra de petróleo venezolano

13 Feb. 2019 - El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, amenazó este martes al Gobierno de la India luego de que representantes de esa nación sostuvieran un encuentro con el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, para concretar la compra de crudo venezolano, en el marco de la 13° Conferencia Internacional de Petróleo y Gas que se realizó en esa nación.Bolton, acérrimo enemigo de Venezuela e instigador de la intervención militar estadounidense contra el país a través de su cuenta en la red social Twitter (@AmbJohnBolton), escribió:“Las Naciones y las firmas que apoyan el robo de recursos venezolanos de maduro no serán olvidadas. Los Estados Unidos seguirán utilizando todos sus poderes para preservar los bienes del pueblo venezolano y alentamos a todas las Naciones a trabajar juntas para hacer lo mismo”.Bolton ya amenazó hace dos semanas con represalias "a los banqueros, brókers, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas" que "negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas" que, a su juicio, utiliza Maduro para mantenerse en el poder.También denunció que EEUU está dedicando esfuerzos a "bloquear los buques, para que los armadores, las agencias navieras, no trabajen con Venezuela".La Casa Blanca no ha dado detalles sobre posibles sanciones a esas entidades, y ha asegurado que no está demasiado preocupada por la posibilidad de que Venezuela busque mercados alternativos para sortear las sanciones estadounidenses.