(VIDEO) Arreaza: EEUU organiza y ejecuta abiertamente un golpe de Estado en contra de Venezuela

El diplomático venezolano alertó sobre la participación directa de EEUU en la organización y financiamiento de la agresión, dándole órdenes a la oposición.

12 Feb. 2019 - El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ofreció una rueda prensa desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, donde ratificó la denuncia del golpe de Estado que ejecuta el gobierno de Estados Unidos contra su país.



Arreaza alertó sobre la participación directa y abierta de EEUU en la organización, promoción y financiamiento de la agresión, dándole órdenes a la oposición y tratando de forzar una reacción militar interna. Sin embargo, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha mantenido “incólume con la Constitución”.



El canciller lamentó que la Unión Europea (UE) y sus instituciones hayan cometido el error de reconocer “la falsedad de algo que no existe”, en referencia a su posición de apoyo al autoproclamado Juan Guaidó.



Igualmente, agradeció el respaldo de algunas naciones que no se han sumado a la injerencia. “El gobierno de Italia ha sido muy consciente, y ha tratado de que las partes logren una solución venezolana y no de estar imponiendo lo que dice el Gobierno de EEUU”, dijo.



El diplomático venezolano destacó el cinismo del gobierno estadounidense por el envío de una supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela. “Vamos a ser coherentes, ¿el Gobierno que te bloquea, te ataca y te amenaza, es el que quiere ofrecerte ayuda humanitaria?… en Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay una economía bloqueada y asediada”, expresó.



Reiteró que el gobierno de ese país ha asaltado la empresa Citgo la cual pertenece a Venezuela, violando las leyes y el marco jurídico empresarial estadounidense, “Hoy el señor John Bolton escribe un tuit amenazando a los países que quieren ayudar a Venezuela y alienta al bloqueo”.



Arreaza puntualizó que EEUU quiere imponer una dictadura en el mundo, “por eso en la reunión de Países no Alineados hay una rebelión contra esa dictadura, una defensa del multilateralismo, de la carta de las Naciones Unidas, de sus principios y propósitos”.



Video fuente: Luigino Braccí Roa