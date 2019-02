Senado de EEUU veta intervenir militarmente a Venezuela

8 Feb. 2019 - Los republicanos y los demócratas en el Senado de Estados Unidos no han logrado pactar una resolución en apoyo al autoproclamado Juan Guaidó, un consenso detenido por el veto demócrata al empleo de las fuerzas militares en el país, reseña NBC.



Senadores y asesores explicaron a la cadena estadounidense que la iniciativa en apoyo a Guaidó difícilmente se llegará a presentar por la exigencia de los negociadores demócratas de que prohíba explícitamente el empleo de la fuerza militar.



De acuerdo con la información, el senador republicano Marco Rubio –uno de los principales promotores de la agenda desestabilizadora y la intervención en Venezuela- no está dispuesto a aceptar que el texto rechace una intervención militar.



Según NBC, Rubio sostiene que prohibir el uso de la fuerza militar es algo “problemático” puesto que EEUU ya tiene a diplomáticos y “otro” personal sobre el terreno y que la intervención “es una opción que debería estar disponible”.



El demócrata Bob Menéndez, por su parte, considera que la resolución no debería servir como un aval a una eventual invasión de Venezuela.

