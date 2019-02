Cabello desmiente que un avión de Puerto Rico con ayuda humanitaria haya ingresado a Venezuela

Diosdado Cabello Credito: Web

07-02-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, negó este jueves que un avión con ayuda humanitaria - proveniente de Puerto Rico- entrara al país, reseñó El Universal.



“Ayer hicieron el ridículo diciendo que un avión había entrado a cielo venezolano a traer medicina y ayuda no sé de dónde, haciendo el ridículo siempre (…). No necesitamos ni estamos pidiendo limosnas a nadie, nosotros exigimos al imperialismo norteamericano que permita comprar medicinas y alimentos a nuestro pueblo”, dijo.



Cabello aseveró que el Gobierno de Nicolás Maduro cuenta con un sistema de distribución de alimentos para abastecer a todo el país.



“Hoy nosotros tenemos un sistema que es los CLAP que llega a seis millones de familias venezolanas. ¿Que tiene fallas? Sí, claro, pero fallas provocadas por el imperialismo que no nos permite tener acceso a la compra de alimentos”, aseguró.



También, denunció supuestas acciones por parte de Estados Unidos (EEUU), apoyadas por países de la Unión Europea (UE) que buscan "atentar contra la estabilidad del país".



“El imperio más poderoso del mundo llama a sus aliados europeos a que lo acompañen en una locura de invadir militarmente Venezuela, hoy el pueblo, en perfecta unión cívico militar exige respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía”, recalcó.



El año pasado el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que en Venezuela no hay crisis humanitaria.



Este jueves, la embajada de EEUU en Bogotá informó que el primer cargamento de ayuda humanitaria internacional para Venezuela había llegado a Cúcuta.



La ciudad colombiana (Cúcuta) es uno de los tres puntos de acopio, junto a Brasil y Puerto Rico, de la ayuda humanitaria que anunció el sábado pasado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien este miércoles le reiteró a la Fuerza Armada que permitiera el ingreso de esta.



Las agencias de las Naciones Unidas están preparadas para enviar una ayuda de urgencia al país, siempre y cuando el Gobierno esté de acuerdo, como lo indicó el secretario general de la ONU, António Guterres.