EEUU "está preparado para proteger militarmente a su personal e instalaciones en Venezuela", según Jefe del Comando Sur

07-02-19.-Las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para proteger a su personal e instalaciones diplomáticas en Venezuela en caso de que sea necesario, dijo el jueves el almirante a cargo de las fuerzas estadounidenses en América del Sur, reseñó la agencia Reuters.



“Estamos preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos si es necesario”, dijo el Almirante de la Armada Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado.



El almirante no proporcionó detalles sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses.



Faller dijo que Venezuela tiene unos 2.000 generales y la mayoría de ellos son leales a Maduro debido a la riqueza que han acumulado a partir del tráfico de drogas, los ingresos del petróleo y otros negocios. Sin embargo, señaló, los soldados rasos pasan hambre “tal como la población”.



“El gobierno legítimo del presidente Guaidó ha ofrecido amnistía y un lugar para las fuerzas militares, la mayoría de los cuales podríamos pensar que serían leales a la Constitución, no a un dictador”, señaló Faller.



