Fundador de Pink Floyd escribe artículo en Facebook citando a Bolívar y defendiendo a Venezuela

6 Feb. 2019 - Roger Waters, fundador y exvocalista de la legendaria banda Pink Floyd, volvió a manifestarse este miércoles en la noche defendiendo a Venezuela ante las amenazas de intervención estadounidense, en particular con un tuit y un artículo en Facebook, ambos con un encabezado que contiene, en inglés, una de las frases más conocidas del Libertador Simón Bolívar: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia, a plagar a América con su miseria en nombre de la libertad". En el artículo en Facebook, Waters responde a un músico venezolano que abandonó en el país, quien le criticó su apoyo al gobierno venezolano y le envió un artículo que objeta a los políticos estadounidenses que están tomando el camino del socialismo.

El domingo, Roger Waters escribió un primer tuit sobre Venezuela llamando a manifestar en contra de la intervención que, en su contra, realizan los Estados Unidos.

Esta es una imagen de la carta que escribió Waters este miércoles sobre Venezuela:

A continuación, le ofrecemos la traducción al español de la carta que Roger Waters dirigió a su amigo venezolano:

Llamemos a mi amigo X.

Querido X.

Después de tuitear "Estados Unidos, ¡saca tus manos de Venezuela!" hace un par de días, recibí el habitual saludo de todos los que hablan por el pueblo venezolano. La mayoría de ellos son blancos, de clase media y viven en la ciudad de Nueva York.

Usted, mi querido amigo, con la esperanza de instruirme, me mostró una carta abierta escrita por una joven llamada Adriana Kohlhofer y dirigida a los "Socialistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos", entre ellos al Senador Sanders, la congresista Cortez, la congresista Omar, la congresista Khanna y todo el ala socialista del Partido Demócrata. Me imploraste que leyera la carta. Así lo hice, y para que otros sepan de qué estamos hablando, aquí hay un enlace a la carta.

La leí, para encontrar que la carta es un texto apasionado y polémico en apoyo a las sanciones de los EE.UU. y otros tipos de intervenciones contra Venezuela que, esperan ellos, conduzcan al cambio de régimen. Cambio de régimen para facilitar la adopción de políticas económicas neoliberales, incluido el regreso de la industria petrolera venezolana a manos privadas. Es una vieja historia que todos hemos escuchado antes. Mi opinión personal es que los ingresos del petróleo deben ser usados, en la medida de lo posible, para beneficiar al pueblo de Venezuela a través de la industria nacionalizada creada por Hugo Chávez, héroe de la revolución, hijo indígena de su país y del tuyo, y muy extrañado por su pueblo.

¿Donde me quedé? Oh, sí. Después de haber leído la carta de Adriana Kohlhofer, pensé para mis adentros: ¿Quién es esta Adriana Kohlhofer, que pretende hablar en nombre de la gente de Venezuela? Así que la busqué en Google. Te vas a reír:



Adriana Kohlhofer – Analista de gestión de patrimonio privado en Goldman Sachs.

Bien, Adriana Kohlhofer, portavoz de la gente de Venezuela, aquí te voy a dejar algo que sí proviene de la gente de Venezuela. A continuación, se encuentran los resultados de un estudio realizado entre el 7 y el 20 de enero de 2019 por Hinterlaces, una reconocida y respetada empresa de encuestas de Venezuela, dirigida por Oscar Schemel, según lo informado por el programa José Vicente HOY. Estas son respuestas de venezolanos que sí viven en Venezuela.

Cuando se le preguntó, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras de los EE. UU. que se aplican actualmente a Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder?

El 81% de los venezolanos encuestados respondió: "No estoy de acuerdo"

Cuando se le preguntó, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder?

El 78% de los venezolanos encuestados respondió: "No estaría de acuerdo"

Cuando se le preguntó, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo si hubiera una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder?

El 86% de los venezolanos encuestados respondió: "No estaría de acuerdo"

En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para resolver los problemas económicos actuales en el país?

El 84% de los venezolanos encuestados respondió: "Estoy de acuerdo".

Bueno, Adriana, como ves, estos resultados muestran lo que la mayoría de los venezolanos reales, que sí viven en Venezuela, piensan que es la narrativa real. No es lo mismo que la narrativa que nos quieres vender, señora analista de gestión de la riqueza de Goldman Sachs. O Donald Trump, o Mike Pompeo, o Isaac Abrams, o John Bolton o los sumisos medios de comunicación masivos en los EE.UU., o los acólitos sumisos del gobierno estadounidense en Canadá y Australia y la OTAN y la UE y todas las dictaduras y pseudodemocracias de derecha dominadas por los EE.UU. en América y Sudamérica.

Los resultados de la encuesta parecen ser la solicitud de ayuda de un pueblo asediado. No tengo derecho de poner palabras en la boca de ellos, pero creo que lo que intentan decir algo como: "Por favor, pueblo de los Estados Unidos, persuadan a su Presidente y a su gobierno para que levanten las sanciones letales y draconianas que han impuesto sobre nosotros. Levanten el bloqueo que efectúan en nuestra contra, y denos el tiempo y el espacio para encontrar nuestro camino para realizar el sueño venezolano de una sociedad socialista equitativa y estable. Somos un pueblo orgulloso e ingenioso, hemos recorrido un largo trecho desde que Hugo Chávez nos reintrodujo en el camino revolucionario de Simón Bolívar en 1998. Su intervención divisoria está empujando a nuestra nación al borde de una guerra civil. No queremos ser los próximos Libia o Irak o Siria. Por favor, dejen de alimentar a los chacales entre nosotros. Por favor, dejen de volar como buitres sobre nuestros campos petroleros. Por favor, ¡váyanse!"

Así que mi amigo músico, te quiero mi hermano, pero la ‘analista de gestión de patrimonio de Goldman Sachs’ es solo eso. Ella no es ningún oráculo, eso es seguro. No sé por qué no encerramos a todos esos imbéciles en 2008, pero, por piedad, no permitamos que destruyan tu hermoso país por unos cuantos barriles de alquitrán, que es lo único que les importa.

Con amor,

R