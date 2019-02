(AUDIO) José Roberto Duque: Los sectores que claman por invasión siembran odio y violencia contra el chavismo

5 Feb. 2019 - José Roberto Duque, cronista y escritor venezolano en el programa Mientras Tanto y por si Acaso, que trasmite La Radio del Sur, al referirse a la coyuntura actual que vive Venezuela, donde ,existe una oposición entreguista, dijo que "nosotros somos países invadidos desde hace años, el capitalismo tiene vocación universal, el proceso de destrucción de culturales locales y de imposición de un modo de vida y de producción, de crear instituciones al servicio de las burguesías , tiene unos cuantos siglos".

"Lo más preocupante de la actitud de los sectores que están clamando y organizando la invasión desde hace años es que han preparado a un segmento de la población a reaccionar con odio y violencia física contra el chavismo, sus símbolos y las personas que nos asumimos chavistas", alertó.

"Todo el despliegue declarativo en las redes sociales está agarrando cuerpo en la calle, y eso es peligroso, que la gente asuma por una parte, que la solución a los problemas del país es ponerse a liquidar chavistas, empezando por su presidente y que nosotros a tomemos una actitud chistosa ,así como que aquí no puede llegar la guerra porque eso pasa en países remotos, me parece preocupante ", indicó

Simulacros para enfrentar contingencias

"En términos prácticos, supongo, desde mi opinión que lo que tiene en mente el Gobierno Nacional es poner en acción a su fuerza armada que es lo que hacen todos los países del mundo cuando amenazan con invadirlo", consideró.

"Ahora como pueblo debemos hacer simulacros en Venezuela para enfrentar las posibles contingencias que se presenten en caso de una intervención", recomendó.

"Eso es decirle a la gente que hay que prepararse para la guerra y que hay que empezar a caernos a tiros desde ahorita, no, eso es simplemente un llamado a tomar en serio las amenazas del país más mortífero y poderoso sobre la tierra (EEUU) ,no tomarlo a chiste", aclaró.

Mensaje a la militancia chavista

"Duque envió un mensaje a la militancia chavista: "Hermano sí usted sigue creyendo en la fantasía que en el capitalismo podemos ser felices, sí usted cree que el socialismo consiste en que a todo el mundo le vamos a regalar casa y carro, sí usted cree que la Revolución es esa, usted no es de la parte nuestra, nosotros no estamos aquí para ser felices en capitalismo, nosotros estamos aquí para destruir el capitalismo", afirmó

Indicó que tenemos una oposición fascistas, un movimiento neonazi que se dio cuenta que no nos va a derrotar acudiendo a la voluntad popular,porque la gente que la representa esta separada desde su origen de clase, del pueblo ." Ellos entendieron que sin ayuda internacional, sin los elementos guerreristas de la humanidad no van a poder derrocarnos y sospecho que esa tarea se la van a tomar muy en serio, para afirmar esto me baso en sus declaraciones en las redes sociales".

Escuche aquí la entrevista completa realizada a José Roberto Duque