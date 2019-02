Presidente Maduro propone crear un movimiento de solidaridad que denuncie ante el mundo injerencia de Trump

Credito: Prensa Presidencial

4 Feb. 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó este lunes a levantar un movimiento mundial de solidaridad que denuncie las amenazas de intervención que desde el imperio estadounidense se lanzan contra la Patria de Bolívar.



“Yo quiero pedir la más alta solidaridad y que levantemos compañeras, compañeros del mundo desde Venezuela un poderoso movimiento de solidaridad que denuncie, rechace y derrote las amenazas de intervención militar imperialista gringa en Venezuela”, llamó el Jefe de Estado en transmisión de Venezolana de Televisión.



Durante la Jornada Internacional “Somos Venezuela por la Democracia y la Paz” realizada en la Casa Amarilla, el Jefe de Estado exhortó a levantar un poderoso movimiento de denuncia mundial que esté dirigido contra Donald Trump. Agregó que el movimiento debe decir la verdad de las amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos contra Venezuela.



“Vamos a levantar un poderoso movimiento de denuncia mundial contra Donald Trump, dirigido contra él, diciendo la verdad de sus amenazas enfrentándolas así a Donald Trump y a su pandilla de extremistas diciendo las cosas que hay que decir”, instó.



Agradeció las expresiones de solidaridad mundial con la Patria de Bolívar en rechazo al intervencionismo y al golpe de estado dirigido por el Gobierno estadounidense.”En Buenos Aires, en Bogotá, en México, en Madrid, en Nueva York, en Washington, en el mundo entero”, destacó.



JORNADA NACIONAL PRÓXIMO 6-F



Por otra parte, el Primer Mandatario nacional reiteró que a partir del miércoles 6 de febrero se iniciará la jornada nacional de recolección de firmas que apoyarán un documento central dirigido al pueblo de Estados Unidos y a Trump donde se exige retirar amenazas contra Venezuela.



“Nosotros vamos a empezar el miércoles una jornada nacional con un documento central dirigido al pueblo de los Estados Unidos y al señor Donald Trump, un documento exigiendo se retiren todas las amenazas de invasión e intervención, un documento exigiendo se respete la constitucionalidad, la legalidad de la vida de Venezuela, un documento exigiendo se respete el derecho internacional”, explicó.



El Mandatario nacional espera que al menos 10 millones de rubricas acompañen el documento y para tal fin invitó a todas las venezolanas y venezolanos a apoyar esta iniciativa estampando su firma durante la jornada de recolección que inicia este miércoles 6 de febrero.



6 Y 7 DE FEBRERO CONFERENCIA POR VENEZUELA EN URUGUAY



Destacó que el próximo 6 y 7 de febrero también se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, la conferencia por la paz y el diálogo de Venezuela convocada por México, Uruguay, Bolivia y los 14 estados que conforman la Confederación del caribe (Caricom).



“Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México,; del presidente Tabaré (Vásquez) de Uruguay, del presidente Evo Morales de Bolivia, acompañados por los 14 países y gobiernos del Caricom”, recalcó.



Mencionó que sostuvo una conversación con el presidente del Caricom, Timothy Harris, y con el primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley y que ambos líderes “hablan de diálogo, de paz, de entendimiento, de ayudar a Venezuela, del respeto al derecho internacional”.



Refirió que ante la propuesta de diálogo y entendimiento para Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos rechazó tal salida a la situación política en el país. “Ya salió el Gobierno de Estados Unidos a decir: No al diálogo, ya salió el Cartel de Lima a decir: No al diálogo ¿Y si no buscamos el diálogo entre venezolanos entonces qué buscamos? ¿Guerra? Sale a decir el Gobierno de Estados Unidos no al diálogo porque ellos lo que quieren imponer es un golpe de Estado en Venezuela que ya fracasó”, enfatizó.



“Desde Venezuela decimos sí al diálogo, sí al entendimiento, sí al encuentro nacional, sí a la reconciliación nacional, sí a los acuerdos nacionales, sí, sí, sí diálogo y mil veces diálogo”, concluyó.