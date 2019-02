Manifiestan en Canadá contra injerencia en Venezuela del Grupo de Lima

4 Feb. 2019 - Un grupo de personas manifestó su solidaridad con Venezuela ante la injerencia del Grupo de Lima, que sesionó este lunes en Canadá y, una vez más, reiteró sus acciones de intromisión contra la nación suramericana.



El hecho ocurrió en Ottawa, capital del país norteamericano, mientras la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Chrystia Freeland, estaba presentando la postura ya conocida del Grupo de Lima, cuando manifestantes entraron a la rueda de prensa y levantaron una pancarta con las consignas “Stop the plunder” (Detengan el saqueo) y “Out of Venezuela” (Fuera de Venezuela), refieren los medios internacionales.



De igual forma, los rebeldes gritaron a una sola voz “¡Hands off Venezuela!” (“¡Manos fuera de Venezuela!”), en referencia al golpe de Estado que se le pretende ejecutar desde Estados Unidos a Venezuela.



El pasado 9 de enero, el mandatario nacional denunció que está en marcha un golpe de Estado contra Venezuela, ordenado por Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima. En aquella ocasión, explicó que los planes golpistas forman parte de una fórmula agresiva, violenta y que elude los principios fundamentales de convivencia entre los pueblos.



Ante este hecho, los pueblos de varios países del mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá y el propio Estados Unidos, han manifestado su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

