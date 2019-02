El Kremlin rechaza el reconocimiento de Guaidó por los países europeos

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Credito: PL

4 febrero 2019 - El afán por legitimar el intento de usurpación del poder en Venezuela es una verdadera injerencia directa e indirecta en asuntos de ese país y no ayuda a resolver pacíficamente la crisis, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"La imposición de cualquier tipo de solución o el intento de legitimar la usurpación del poder, desde nuestro punto de vista, representa una intervención directa e indirecta en los asuntos internos de Venezuela", dijo Peskov en una rueda de prensa.



Para el portavoz, el reconocimiento de Juan Guaidó por los países europeos "no ayuda en nada a solucionar la crisis que viven los venezolanos de una forma pacífica".

"Cualquier solución de la crisis política interna de Venezuela debe ser hallada solo por los propios venezolanos", subrayó el político, agregando que los venezolanos tienen que superar de manera independiente ese problema.



Estados Unidos y una veintena de países decidieron no reconocer el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, alegando que es producto de unas elecciones "fraudulentas" celebradas en mayo pasado.



En cambio, reconocieron al jefe del parlamento Juan Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela, apelando al artículo 233 de la Constitución.



Maduro y su administración consideran que esto constituye un golpe de Estado orquestado por Washington.



Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron al Gobierno de Maduro ocho días, a partir del 26 de enero, para convocar elecciones. En caso contrario, amenazaron con reconocer al líder opositor como presidente interino.



En una entrevista reciente con con la cadena española La Sexta, el presidente venezolano acusó a la UE de estar subordinada a la política "supremacista" que EEUU aplica con respecto a Venezuela, y afirmó que "muchos líderes europeos se hacen daño a sí mismos al asumir de forma obediente la estrategia de los Estados Unidos".

