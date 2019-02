(VIDEO) "¿Nos estamos entrometiendo en Venezuela?": Periodista consulta a congresistas de EEUU

Lacy Clay "Déjeme decirle algo sobre las relaciones con América Central y del Sur, y el Caribe. No es algo de lo que deberíamos estar orgullosos" Credito: Captura

El periodista y bloggero de EE.UU. Max Blumenthal publicó un video donde se lo ve consultando a varios congresistas sobre el apoyo de ese país norteamericano hacia la oposición en Venezuela encabezada por el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ya fue reconocido como presidente por el Gobierno estadounidense luego de su autoproclamación.



Sin rodeos, el comunicador consultó: "¿EE.UU. se está entrometiendo en Venezuela?". En la primera de las respuestas, puede verse a un legislador diciendo: "No lo creo, quiero decir que somos la 'superpotencia' del mundo".



Blumenthal destaca que muchos políticos locales hacen hincapié en la presunta intromisión rusa en las elecciones donde triunfó Donald Trump para desviar la atención. Por ello, con ironía disparó: "¿Creé que Rusia se estaría entrometiendo si declara a Nancy Pelosi —líder de la Cámara de Representantes— presidenta de EE.UU?". Ante la incómoda pregunta, el dirigente dijo: "No he pensado en eso".



"¿Cree que está sucediendo un golpe?"



La teoría de Blumenthal es que su país "está trabajando abiertamente para derrocar al Gobierno de Venezuela", y bajo esa postura se encargó de incomodar a varios miembros del Capitolio. En efecto, congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, se negaron a contestar los cuestionamientos, mientras que otros consideraron que el acompañamiento a Guaidó no es una intromisión.



"¿Creé que lo que está sucediendo es un golpe?", insistió el reportero, pero recibió la negativa de Jerrold Nadler, del Partido Demócrata, entre otros políticos.



Sin embargo, sobre Venezuela, dijo que "ambos lados se entrometen", aunque no se aclaró de qué bandos se trata. Actualmente, el Gobierno de Trump tiene congelados activos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) —equivalentes a 7.000 millones de dólares— radicados en EE.UU. Sobre ello, Clay aclaró: "No sé si la intromisión de EE.UU. sea buena o no, pero no estoy de acuerdo con el embargo, porque la población sufre más". Por su parte, Vicky Hartzler, republicana por el estado de Missouri, señaló que están "apoyando a la gente" y resaltó que EE.UU. "es el bastión de la libertad". No obstante, el demócrata del mismo distrito, Lacy Clay, señaló: "Déjeme decirle algo sobre las relaciones con América Central y del Sur, y el Caribe. No es algo de lo que deberíamos estar orgullosos".