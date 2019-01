Canciller peruano: Grupo de Lima se opone a intervención armada en Venezuela

Grupo de Lima.

29 enero 2019 - El Grupo de Lima se opone a cualquier tipo de intervención armada en Venezuela para deponer al presidente Nicolás Maduro, dijo este martes el canciller peruano Néstor Popolizio.



"Como Grupo de Lima hemos dicho que nosotros no apoyamos ninguna intervención militar en Venezuela", declaró Popolizio a periodistas, agregando que en el bloque "no tenemos ninguna información" sobre una eventual acción militar extranjera en el país petrolero.



Indicó que Colombia ha negado cualquier vinculación con la versión de que 5.000 soldados estadounidenses participarían en una eventual invasión a Venezuela desde ese país, que ha circulado a raíz de apuntes en una libreta del consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton.



Precisamente Maduro acusó este martes a Bolton de desplegar una "guerra psicológica infantil" contra su gobierno.



El jefe de la diplomacia peruana recordó que el bloque evaluará el lunes próximo en Ottawa nuevos pasos para apoyar al líder opositor Juan Guaidó, a quien 11 países del grupo reconocen como "presidente encargado" de Venezuela.



"Vamos a seguir dando impulsos que apoyen al régimen de Juan Guaidó, porque es el gobierno de transición estrictamente apegado a la Constitución venezolana", dijo Popolizio sobre la cita en Ottawa, que fue convocada de urgencia por Canadá.



Guaidó, jefe del parlamento venezolano, se autoproclamó el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela, luego de que el Congreso controlado por la oposición declarara la "usurpación" del poder por parte de Maduro.



Once de los 14 países del Grupo de Lima, que incluye a países latinoamericanos y Canadá, reconocieron a Guaidó. Los tres miembros del bloque que no se sumaron a esta decisión son México, Guyana y Santa Lucía.



Estados Unidos, que ha impuesto severas sanciones económicas contra el gobierno de Maduro, también reconoció a Guaidó como mandatario interino.



El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 por iniciativa de Perú para promover una salida pacífica a la crisis política en Venezuela.