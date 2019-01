Rusia, sobre los '5.000 soldados' de Bolton: "La injerencia en Venezuela viene desde Colombia"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Credito: Sputniknews

29 enero 2019 - Moscú espera los comentarios oficiales de Washington sobre los informes del posible despliegue del contingente militar estadounidense en Colombia, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.



En su página de Facebook, la diplomática publicó una foto de la rueda de prensa del asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, en la que los periodistas fotografiaron una libreta amarilla con las palabras "5.000 soldados en Colombia".







"El canal de televisión NBC informó, citando a tres altos cargos del Pentágono, que el comando militar de Estados Unidos no envía tropas a Colombia ni a Venezuela. Como siempre, no recibimos ninguna aclaración oficial por parte de Washington, aunque no perdemos la esperanza", expresó la portavoz de Exteriores.

Zajárova también señaló que "la desestabilización de la situación en Venezuela se está produciendo desde Colombia".



"Y qué decir de la no injerencia en los asuntos internos, desde las elecciones hasta la seguridad cibernética, que tanto preocupa a los países occidentales en los últimos años. Bueno, así son las cosas", concluyó irónicamente.



El 23 de enero Juan Guaidó, cuyo nombramiento como presidente de la Asamblea Nacional había sido anulado dos días antes por el Tribunal Supremo, se proclamó "presidente interino" de Venezuela. El actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, calificó lo sucedido como un intento de golpe de Estado. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como mandatario interino del país latinoamericano.

