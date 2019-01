Venezuela y EEUU acuerdan protecciones y visados para sus respectivas oficinas de intereses

Caracas, enero 29 - El Presidente Nicolás Maduro Moros anunció que Venezuela acordó con el Gobierno de EEUU todas las protecciones diplomáticas, visados y privilegios para establecer las Oficinas de Intereses en ambos países, como paso posterior de la ruptura de relaciones políticas.



“Estamos en periodo de conversaciones para ver los términos de esas oficinas. Me parece lo mejor”, expresó el jefe de Estado desde Miraflores, tras recibir y felicitar al personal diplomático que retornó de EEUU, tras abandonar los Consulados de Venezuela en aquel país.



Al explicar que se cumplieron las 72 horas exactas de la salida del personal diplomático y consular venezolano de EEUU, y la del norteamericano en Venezuela se cumplió así lo establecido en el Derecho Internacional.



“En la misma dirección surgió una posibilidad para mantener algún vínculo de paz con EEUU, de establecer una Oficina de Intereses de EEUU en Venezuela y una Oficina de Venezuela en Washington. Yo lo aprobé inmediatamente, esa idea la tomé de la experiencia de Cuba, que tuvo una oficina por 50 años sin tener relaciones diplomáticas y políticas con EEUU”, resumió.



Reveló que el sábado pasado ambos Gobiernos intercambiaron documentos oficiales, notas diplomáticas, autorización de visas, las inmunidades y privilegios del grupo de 7 diplomáticos norteamericanos que estará en Caracas.



Comentó que esta iniciativa internacional forma parte de su empeño por abrir diálogo de respeto y en cumplimiento de la leyes internacionales.



Relató que ha recibido visitas de personas de todo el mundo, en forma secreta porque así lo han pedido, y que vienen de lugares inimaginables, para conversar y determinar una ruta de diálogo entre ambos Gobiernos.



“Me he reunido con gente que públicamente se declara como enemiga. Me he reunido hasta con los enviados del mismo diablo. A veces sale bien, a veces no sale nada”, agregó.



Adelantó que tal como informó el Canciller Jorge Arreaza en la ONU, Venezuela está dispuesta a recibir a representantes de EEUU, entre ellos a Elliot Abrahams. “Estamos dispuestos a recibir hasta el Diablo si podemos hablar de paz, convivencia y respeto”, aseveró

