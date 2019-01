(Foto-Reportaje) El petróleo y la interminable situación de cinismo en Venezuela

28 de enero de 2019.- Como dice en un artículo de la compañera página web "Kaosenlared" , "No hay que ser fan de Maduro para oponerse a una intervención extranjera". Se ha preguntado usted, que puede llegar realmente a significar la intervención de gobiernos extranjeros de las características de estados como EE.UU que sin tener que ir muy lejos, en estos mismos momentos sostiene y justifica sangrientas guerras en el medio oriente, asegurando que aquella gente bárbara, salvaje, no puede manejar sus recursos y que fueron agredidos a niveles tales como para matar niñes y violentar sin escrúpulos sus territorios. Podemos terminar arrinconados, pero más.

Una intervención argumentada con la idea de salvar al país, esconde tristes resultados para la realidad en distintas dimensiones, el exterminio de pulmones que brinda la naturaleza, y no solo eso, donde VIVE GENTE, es decir, comunidades indígenas que viven en estos territorios y vale decir, lo han mantenido en armonía, además de todo lo que puede reconfigurarse en la realidad más cercana, como la privatización de cantidad de espacios que significarían reducción de oportunidades para la mayoría de la gente de estudios, salud, etc para convertirse en la persecución de la mano obrera barata para conseguir todo lo que privatizado es tan caro que se vuelve imposible, y la ilusión de libertad por la que somos manipulados nos hace creer en esta carrera infinita contra el poder, que sinceramente no está sino garantizando su imperio de recursos, robados.

Es tan paradójico y cínico el poder. Que quede claro, no queremos ni defender el poder fantasmal de nadie que hipócritamente nos hable de cosas que no pasan, pero tampoco las autoproclamaciones ni defensas de intervenciones extrañas de gobiernos que de sobra sabemos engañan, someten y matan. No hay que ser fanes de nada, hay que aprender a observar, pensar y actuar con responsabilidad y sentido de pertenencia. Somos una cantidad infinita de recursos que nosotros mismos podemos utilizar.