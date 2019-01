(VIDEO) Canciller Arreaza aseguró que en EEUU ya no hay personal diplomático venezolano "ya han regresado todos"

28-01-19.-El canciller Jorge Arreaza, afirmó que no hay personal diplomático de Venezuela en Estados Unidos y ratificó que se han establecido conversaciones directas con el encargado de negocios para trabajar la conformación de una oficina para resguardar intereses e intercambios con Washington.



“Esta oficina es de intereses para gestionar temas migratorios simples y en otras áreas. No hay personal diplomático venezolano en Estados Unidos, ya han regresado todos”, argumentó.



El jefe de la diplomacia venezolana abogó por el diálogo para abordar las relaciones entre Venezuela y la Casa Blanca. “Hemos mantenido comunicación con Estados Unidos y deberíamos hacer esta misma semana una reunión de trabajo para adelantar con forma jurídica la propuesta de las oficinas de intereses”, precisó.



Arreaza señaló que de no haber respeto de parte del gobierno de Estados Unidos “tendrán que irse los siete diplomáticos y la ruptura (de relaciones) será total”.



Condenó “las declaraciones violatorias del derecho internacional”, emanadas desde distintos países en contra de “las instituciones legítimas” desde la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, de este sábado. “La Carta de las Naciones Unidades señala que ninguno de los Estados debe interferir en los asuntos internos de otras naciones, tenemos bien plantada la posición de Venezuela”.



Agradeció además el planteamiento de diálogo realizado por México y Uruguay, para abordar la situación del país.



Comunicado Oficial sobre el estado de las relaciones diplomáticas y políticas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América. pic.twitter.com/TRMjul8NeC — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 26 de enero de 2019