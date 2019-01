Claudio Fermín: Depender de instrucciones del extranjero es perder la Soberanía

El presidente del partido político Soluciones, Claudio Fermín, ratificó la necesidad de que los diferentes sectores políticos dialoguen para buscar una solución a la crisis.

"Lo he dicho una y mil veces a mi no me da ninguna vergüenza sentarme con los venezolanos que no piensen como yo. Actualmente, hay quienes están promoviendo la segregación: que si usted es chavista y se reúne con uno de la oposición, usted es un traidor a la patria; o viceversa, si eres de oposición y te reúnes con un venezolano chavista, entonces eres un hereje", lamentó.

A su juicio, la segregación es peligrosa y dañina. "La segregación no le sirve a los venezolanos y tenemos que entender que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Debemos consultarle a los venezolanos para salir de esta crisis política y luego vamos a reunirnos para afrontar la crisis económica".

Para Fermín es lamentable que la opinión de cinco cancilleres o tres presidentes de otros países vale más que la de 9 millones de votantes. "No desprecio en absoluto lo que está sucediendo a nivel internacional, ni la geopolítica mundial, pero lo que piensa la gente que está en Cumaná, San Cristóbal o Barinas es lo que a mí me importa, sea de Primero Justicia, adeco o chavista. Yo tengo que consultar es a los venezolanos. Depender de instrucciones del extranjero es perder la Soberanía y el artículo 5 de la Constitución lo establece con nitidez: la soberanía reside en el pueblo", denunció.

En relación al 23 de enero de 2019 aseguró que se trata de una fecha que ha partido la historia del ejercicio presidencial de Maduro en dos. "Antes del 23 y después del 23. Maduro fue electo, lo sostengo, no voté por él, pero eso es un hecho y no niego las realidades. El 20 de mayo fue electo, pero de esa fecha en adelante estando en ejercicio no hizo nada para recuperar la gobernabilidad, el programa económico fracasó, la conflictividad aumentó, los problemas con la oposición también hasta que llegó el 23 de enero con esta protesta gigantesca del país. Es decir, es un desconocimiento, es un 350 en desarrollo que amenaza con convertirse en caos y en violencia incontrolable. Hay que sentarse a dialogar y resolver en paz. Es por Venezuela".