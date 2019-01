Comunicado: Venezuela rechazó declaraciones de la UE

Credito: MPPRE

27 enero 2019 - Este domingo Venezuela rechazó a través de un comunicado la declaración de la Unión Europea (UE) donde respalda la medida de otorgar un plazo para la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en el país.



El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, fue el encargado de difundir el comunicado en su cuenta de Twitter junto a un fragmento del texto.”La República Bolivariana de Venezuela expresa su rechazo a la declaración de la Unión Europea, que confirma su decisión de sumarse al Golpe de Estado orquestado por EEUU, pretendiendo incluso dar un ultimátum al Estado venezolano al estilo de las viejas potencias coloniales”.



El comunicado reza que “Venezuela lamenta que la Unión Europea no haya tenido el coraje de soportar las presiones del Gobierno de Estados Unidos y en consecuencia haya decidido sumarse a su indigno coro de gobiernos satélites”.



A continuación texto íntegro del comunicado:



La República Bolivariana de Venezuela expresa su más enérgico rechazo a la declaración de la Unión Europea del pasado 26 de enero, mediante la cual demostró su decisión de sumarse al plan del Golpe de Estado orquestado por el Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo incluso dar un ultimátum al Estado venezolano, al más propio estilo de las viejas potencias coloniales que representa.



Venezuela lamenta que la Unión Europea no haya tenido el coraje de soportar las presiones del Gobierno de Estados Unidos y en consecuencia haya decidido sumarse a su indigno coro de gobiernos satélites, y le exige deponer su actitud desafiante y en su lugar adopte una posición de respeto y equilibrio constructivo que no aliente la fractura del orden constitucional y la violencia.



Del mismo modo, se permite recordar a las autoridades europeas que la legitimidad y constitucionalidad de los procesos electorales, de las instituciones y de las autoridades del Estado venezolano, no dependen en modo alguno del reconocimiento, juicios o posiciones de ninguna entidad extranjera, por lo cual sus arrogantes exigencias no surten ningún efecto tangible.



La lógica colonial fue desterrada de la Patria venezolana hace doscientos años por la gesta libertadora bolivariana y este legado será defendido hoy como entonces.



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela seguirá apostando a mantener una relación constructiva de respeto y cooperación con todos los países de la Unión Europea, orientada al desarrollo compartido y la paz tanto en Venezuela como en la región latinoamericana y caribeña.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/comunicado-venezuela-rechazo-declaraciones-de-la-ue/)