(VIDEO) Canciller Arreaza: "Mantenemos una comunicación constante con la oposición"

27 enero 2019 - El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, informó este domingo que "hay comunicación diaria" con los Gobierno de México y Uruguay, que han propuesto realizar un diálogo político en Venezuela, luego de la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" del país.En entrevista exclusiva con RT, el ministro reiteró que el Gobierno está dispuesto a dialogar respecto a los nuevos acontecimientos; sin embargo, aclaró que mantienen "una comunicación constante con la oposición venezolana"."Lo que nosotros siempre hemos dicho desde el primer día de la Revolución Bolivariana es que estamos dispuestos a sentarnos con nuestros contrincantes, con nuestros adversarios políticos y sobre la base de la Constitución alcanzar los acuerdos políticos necesarios", enfatizó Arreaza.Añadió: "Debemos buscar nuestras propias soluciones, todo lo demás está fuera de la Constitución".Relaciones exteriores de VenezuelaSobre la relación con los países que reconocieron a Guaidó señaló que hasta el momento, el Gobierno venezolano se ha "concentrado en el jefe mayor del golpe (de Estado), en el dueño del circo, que es el gobierno de EE.UU.", con el cual Caracas rompió relaciones políticas y diplomáticas."Estamos concentrados en neutralizar los ataques de Washington que neutralizaría, a su vez, los ataques y las posiciones que han asumido todos esos gobiernos subalternos, tanto en América Latina como en Europa", manifestó.No obstante, dijo que "la Cancillería venezolana evaluará caso por caso y le hará recomendaciones al presidente", Nicolás Maduro.Arreaza calificó de "injerencista", "prepotente" y "artificial" la exigencia de la Unión Europea (UE) de convocar, en ocho días, elecciones en Venezuela, como condición para no reconocer a Guaidó.Este domingo, la Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que lamentan que "la Unión Europea no haya tenido el coraje de soportar las presiones del Gobierno de EE.UU. y en consecuencia haya decidido sumarse a su indigno coro de gobiernos satélites", respecto a la situación en Venezuela.En el texto, Caracas dice a la (UE) que "sus arrogantes exigencias no surten ningún efecto tangible"."Oficina de Intereses"El ministro venezolano reiteró que respecto a las negociaciones con EE.UU. para instalar una "Oficina de Intereses" en la capital de cada país, tienen 30 días para alcanzar un acuerdo.Indicó que las conversaciones se han mantenido con quien fuera el encargado de negocios en Caracas y con algunos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU.Mencionó que vencido el plazo, de no alcanzar ningún acuerdo, "los pocos funcionarios que han quedado en Caracas y los pocos funcionarios venezolanos en Wahington tendrán que retirarse y la ruptura será total" y cada país designará el espacio que considere pertinente para llevar adelante los trámites consulares.Cooperación con RusiaArreaza desmintió que se haya solicitado a Rusia ayuda militar tras lo que Venezuela ha considerado un "golpe de Estado en Desarrollo".Aclaró que con Moscú existe "cooperación", desde tiempos del expresidente Hugo Chávez, que se han consolidado con Maduro, en diferentes ámbitos, como el "económico, industrial, agrícola [...] y militar".Descartó la instalación de bases militares rusas y de otras naciones en Venezuela, porque la Constitución del país suramericano lo impide."Lo que sí hay (con Rusia) es una cooperación militar extensa", señaló.Bloqueo internacionalAl ser consultado sobre la situación del país, cuya crisis social ha sido el pretexto para la exigencia del abandono de la presidencia por parte de Maduro, Arreaza recordó que el país ha sido víctima de un bloqueo financiero."Nuestra economía ha tenido impacto fuerte, sobre todo de las sanciones, el bloqueo y la persecución financiera del Gobierno de EE.UU. contra nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares y euros bloqueados en el exterior", dijo y señaló que "eso deja heridas en la sociedad; sin embargo, el Gobierno local no ha "sacrificado la inversión social", sino que ha "seguid adelante, protegiendo al pueblo".Destacó, además, la continuidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, cuyo mandato, en primera instancia, era de dos años."Mientras haya un golpe de Estado en proceso, mientras haya una amenaza de operación militar, nosotros necesitamos toda la institucionalidad constitucional activada, y en ese sentido la ANC es la más importante", dijo y recordó que la instalación de esa instancia contribuyó, en 2017, a "derrotar la violencia política de la oposición extrema en Venezuela, financiada desde el exterior"."Nosotros tenemos un país hermoso, tenemos grandes potencialidades y tenemos el compromiso de proteger el regalo que es Venezuela", recalcó el ministro.