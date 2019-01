López Obrador reitera la oferta de México como mediador de un diálogo en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la intermediación de su país para que el presidente Nicolás Maduro, y su opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, inicien un proceso de diálogo que saque a Venezuela de la crisis política y económica.

López Obrador explicó que la Constitución de su país permite "la intermediación de la secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias".

Sin embargo, el mandatario matizó que la viabilidad de esta propuesta depende de la voluntad de Maduro y Guaidó.

"No lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes, no vamos a ser oficiosos (...) Vamos a respetar nuestros principios, y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya el diálogo, y sin el uso de la fuerza y violencia se resuelvan los problemas", subrayó.

El segundo periodo del gobierno de Maduro, iniciado el 10 de enero tras unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición, no ha sido reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Pero Maduro obtuvo el apoyo de sus aliados Rusia, China, Turquía, Nicaragua, Bolivia y Cuba, mientras que México y Uruguay le mantuvieron el reconocimiento y lo llaman al diálogo.

"No es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior", dijo López Obrador, al abogar por la "no intervención" y la "autodeterminación de los pueblos".

Las tensiones se han agudizado en los últimos días en Venezuela con manifestaciones que dejan 26 muertes en disturbios y, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 350 detenidos esta semana.

Venezuela permanece sumido en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, ante la escasez de alimentos y medicinas, y una creciente inflación que alcanzará.

El jueves, Nicolás Maduro dijo estar de acuerdo con "la iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela" propuesta por México y Uruguay.

"Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo", dijo Maduro.

Sin embargo, Guaidó descartó el diálogo por el momento al desconfiar del gobierno de Maduro.