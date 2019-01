Varios dirigentes de la oposición se oponen a autoproclamación de Guaidó

Varios dirigentes de la oposición venezolana rechazaron la autoproclamación de Juan Guaidó y han cuestionado la metodología empleada por uno de los líderes del partido de derecha Voluntad Popular quien cuenta con el apoyo de los dirigentes republicanos y ultra conservadores, el vicepresidente de los EEUU, Mike Pence y Mike Pompeo secretario de estado de los EEUU.

En ese sentido el presidente del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, declaró en una entrevista: "Entiendo que es una posición que no comparten todos los partidos de la Asamblea, y la discusión de esa posibilidad estaba planteada para más adelante", destacando que la dirigencia política y la sociedad civil deben "tratar de identificar los sectores menos proclives a una salida violenta". Este dirigente aboga por resolver las tensiones políticas por medio de las negociaciones entre la dirigencia política, sectores económicos, sociedad civil y las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, quien no se encontraba presente en la tarima para el momento de la autoproclamación, opinó:

"Está nominado en la Constitución, no hay posibilidad cierta de asumir tales competencias, para ello es necesario darle vigencia a esa Constitución, bajo dos elementos fundamentales, el acompañamiento de la población y el acompañamiento del componente militar. Ha dicho Guaidó, de manera reiterada, que en circunstancias normales debía aplicarse el 233, y en consecuencia asumir el interinato de la presidencia y convocar el proceso electoral. Eso no puede hacerse, y para ello debemos ser honestos con los electores y con la población, no podemos continuar alimentando falsas expectativas, y no podemos contribuir de manera irresponsable a desmoralizar o desarticular un momento importante que vive la oposición en sus días con la llegada del Parlamento y con el recrudecimiento de la situación social, de conflicto y de fracaso del modelo político. Entonces, no haremos nada juramentando a Guaidó, porque tendría en primer lugar que tener el reconocimiento de los poderes del Estado, no va a subir a Miraflores y Nicolás le va entregar las llaves, y no va a recibir el acatamiento, el respeto y la obediencia del alto mando militar, ¿qué podemos tener?, un presidente en prisión, que no nos es útil para nada".

En cuanto a el diputado José Guerra, quien circuló un audio –que fue reproducido por el portal web La Iguana– desmiente un supuesto rumor que le adjudica ser parte del tren ministerial de Guaidó: "desmiento categóricamente. Mi nombre no puede ser enlodado de esa manera".

Ante estas actitudes, queda claro que Guaidó no cuenta con el apoyo de la totalidad de los partidos y líderes que adversan el gobierno de Nicolás Maduro, todo lo contrario se oponen a esta proclamación que al parecer viola la constitución y amenaza la estabilidad del país y pone en peligro la soberanía de Venezuela.