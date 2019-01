(EN VIVO) Rusia acusó a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU de orquestar un golpe de Estado en Venezuela

#AHORA En Consejo de Seguridad de la ONU tras intervención de EEUU y Gran Bretaña por la injerencia, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial respaldan legitimidad del Gobierno de Maduro pic.twitter.com/YxKmMotggV — Últimas Noticias (@UNoticias) 26 de enero de 2019

Venezuela intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, reunión convocada hoy sábado #26Ene para presentar argumentos contundentes en defensa del territorio. #VenezuelaDerrotaElGolpeDeEstado pic.twitter.com/QBXhBvjgDJ — VIPRESEG (@vipreseg) 26 de enero de 2019

26 enero 2019 - Con 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba discutir la situación de Venezuela en sesión extraordinaria.Rusia acusó el sábado en la ONU a Estados Unidos de querer “orquestar un golpe de Estado en Venezuela. Venezuela no representa una amenaza para la región."Estados Unidos intenta derrocar el Gobierno legítimo de Venezuela, declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.“Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad. En algún caso lo que representa una amenaza para la paz (…) es el intento de Washington de orquestar un golpe de Estado”, dijo el embajador de Rusia Vassily Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.El representante de Suráfrica manifestó que "Venezuela celebró elecciones el pasado 20 de mayo, supervisadas por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro Presidente felicitó a al presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato".De igual forma dijo que "toda queja debe ser dirimida bajo principios constitucionales y sin injerencia en los asuntos internos del país. Estamos en desacuerdo con cambios inconstitucionales de Gobierno".El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha reiterado que "Maduro ha oprimido" al pueblo venezolano durante años y ha subrayado la necesidad de respaldar a los venezolanos. "Ahora tenemos un nuevo presidente en Venezuela, Juan Guaidó, que ha prometido celebrar elecciones, devolver el orden constitucional al país y devolver la seguridad a la región. No podemos postergar esta conversación crucial que concita la atención mundial en beneficio de Venezuela y de toda la región", ha declarado Pompeo.