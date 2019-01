Política intervencionista de Trump enfrenta fuertes críticas en Estados Unidos

25 enero 2019 - Luego del nombramiento de un gobierno paralelo para Venezuela al margen de la institucionalidad venezolana, el gobierno del republicano Donald Trump enfrenta las críticas de quienes se oponen a una política belicista que promueva la intervención militar en el país sudamericano.

Quizás la más emblemática de estas críticas fue realizada por la famosa Ann Coulter, cercana vocera de Donald Trump y acérrima enemiga de la Revolución Bolivariana y los pueblos del Sur, quien publicó un mensaje en su cuenta Twitter en el cual citaba al articulista Scott Greer, donde literalmente dice "I don’t support a military intervention in Venezuela…" ("Yo no apoyo una intervención militar en Venezuela…")

Lo cierto es que grandes medios de comunicación de Estados Unidos, incluso algunos afines al partido Republicano y a los sectores más conservadores, han difundido la posición de influyentes personajes del "stablishment" que han cuestionado la agresividad con la cual se ha dirigido la política exterior estadounidense contra Venezuela.

Jacob Heilbrunn, editor de "National Interest" y autor del libro "They Knew They Were Right: the Rise of the Neocons", y fuerte crítico del proyecto Bolivariano, se preguntas sobre las razones que subyacen a la decisión de la administración Trump y afirma que aquello que más la extraña es la "excesiva atención" prestada por Trump a Venezuela: "¿Cuál es el problema con Maduro? Seguramente no es la ausencia de democracia", sentencia.

"The weirdest part of the the Venezuela saga has to be that the Trump administration is paying so much attention to it. The administration is bellowing about phony elections and the need to restore democracy to South America. Say what? For most of his tenure, President Trump has been yukking it up with the world’s dictators, while giving the cold shoulder to the likes of German chancellor Angela Merkel. If he can be palsy-walsy with Saudi Arabia’s MBS and, moreover, if he and Kim Jong-un ‘fell in love,’ as he put it a rally in Wheeling, W. Va. in September before his own credulous followers — are there any other kind? — then what’s the beef with Maduro? It surely isn’t that he fails to observe democratic niceties. There’s no question but that a foreign policy distraction from the government shutdown would be a welcome event for Trump. He’s already had his manhood questioned by House Speaker Nancy Pelosi; now she has forced Trump to capitulate over the State of the Union speech" (Jacob Heilbrunn, disponible en spectator.us)

Heilbrunn señala que el problema de la administración Trump es que presta muy poca atención a la política exterior, y sólo le interesa de manera "intermitente". En ese sentido, apunta que la política exterior sobre Venezuela ha sido delegada al senador Marco Rubio y al asesor John Bolton, para quienes la vía bélica es la única solución posible.

La intervención militar sería equivalente "a pisar una mina explosiva para curar un dolor de cabeza", señala finalmente el articulista estadounidense, quien advierte que "no sería una pequeña ironía si Trump, que ha basado su campaña en la tonta idea del cambio de régimen, se vea envuelto en una prolongada guerra de guerrillas en Venezuela".

Por su parte, el articulista conservador Benjamin Denison, asesor en Política Exterior y Seguridad, advierte en The Washinton Post sobre los riesgos y la "peligrosidad" que representa la opción militar contra Venezuela. Denison recuerda la baja tasa de éxitos estadounidenses en este tipo de aventuras y la dificultad de gestionar los daños ocasionados en los países intervenidos, incluyendo la posibilidad de una resistencia prolongada que genere inestabilidad en el largo plazo: "Recordemos cómo muchos estadounidenses estuvieron seguros -como el vicepresidente Richard B. Cheney- de que los iraquíes recibirían a los Estados Unidos como libertadores, y fallaron en prever la fractura nacional que conduciría a una guerra civil".

En esa misma línea se han manifestado otros connotados articulistas y expertos en Seguridad Internacional, como Daniel Larison en el portal web theamericanconservative.com, quien afirma que con una intervención militar en Venezuela "absolutamente ningún objetivo estadounidense sería alcanzado", mientras reconoce que incluso en el supuesto de que el gobierno paralelo encabezado por Guaido solicite la intervención militar, nada "cambiaría el hecho de que millones de venezolanos se opondrían a nuestra presencia militar y muchos de ellos resistirían violentamente".