Congresista de EEUU rechaza apoyo a golpe de Estado en Venezuela

La congresista demócrata Ilhan Omar Credito: PL

25 enero 2019 - La congresista demócrata Ilhan Omar rechazó hoy los esfuerzos promovidos por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para apoyar un golpe de Estado en Venezuela.



En varios mensajes publicados en la red social Twitter, la legisladora por Minnesota manifestó que un golpe de Estado respaldado por Washington no es una solución para los problemas de la nación sudamericana.



'Los esfuerzos de Trump por instalar una oposición de extrema derecha solo incitarán a la violencia y desestabilizarán aún más la región', expresó Omar, una de las dos primeras musulmanas elegidas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Desde el punto de vista de la congresista, esta nación debe respaldar los esfuerzos de México, Uruguay y El Vaticano para facilitar un diálogo pacífico en Venezuela.



'No podemos elegir líderes para otros países en nombre de intereses de empresas multinacionales', afirmó en otro tuit.



Añadió que el parlamento venezolano no puede tomar el poder del presidente, luego de que el titular de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario encargado y fue reconocido como tal por Trump, en desconocimiento del Gobierno constitucionalmente electo de Nicolás Maduro.



No podemos permitirnos involucrarnos en costosas intervenciones en el exterior cuando decenas de millones luchan por acceder a la vivienda, la atención médica y el agua potable aquí mismo en casa. La intromisión de Estados Unidos en el extranjero siempre termina mal para nosotros y para las personas que decimos 'liberar', sostuvo.



A decir de Omar, si el país norteamericano realmente quiere apoyar al pueblo de Venezuela, puede levantar las sanciones económicas que están causando el sufrimiento a familias inocentes, dificultándoles el acceso a alimentos y medicamentos, y profundizando la crisis económica'. ¡Debemos apoyar el diálogo, no un golpe!'



Otro miembro del Congreso, el senador independiente Bernie Sanders pidió ayer al jefe de la Casa Blanca que no apoye golpes de Estado o cambios de régimen en América Latina.



Debemos aprender de las lecciones del pasado y no participar de cambios de régimen o apoyar golpes, como hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana, apuntó el legislador por Vermont en un comunicado.



Sanders recordó que esta nación tiene un largo historial de intervenir inapropiadamente en territorios latinoamericanos y caribeños. 'No debemos seguir ese camino de nuevo', recalcó.



Por otra parte, la representante demócrata Tulsi Gabbard, quien recientemente presentó su precandidatura a la Casa Blanca para 2020, rechazó el apoyo de Washington a Guaidó.



'Estados Unidos debe quedarse fuera de Venezuela. Dejemos al pueblo venezolano decidir su futuro. No queremos que ningún otro país elija a nuestros líderes, así que deberíamos dejar de intentar elegir a los suyos', expresó en Twitter.