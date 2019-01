Elliott Abrams, veterano del intervencionismo en Nicaragua y El Salvador en los 80s, coordinará acciones de EEUU en torno a Venezuela

Elliott Abrams, veterano del intervencionismo en Nicaragua y El Salvador en los 80s. Credito: The Atlantic

23 de enero de 2019.- El régimen de Donald Trump acaba de anunciar el nombramiento del ex-diplomático Elliott Abrams como enviado especial para liderar los esfuerzos del país norteamericano en torno a la situación de Venezuela.

Abrams es conocido por su papel central en la política de la era Reagan en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por el cual fue acusado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional de encubrir las atrocidades cometidas por fuerzas militares apoyadas por EE.UU., como los Contras en Nicaragua.

Abrams fue encontrado culpable de varios delitos por su rol en el escándalo Irán-Contras, pero fue perdonado por el presidente George H.W. Bush.

El anuncio sobre el nombramiento lo hizo el secretario de Estado Mike Pompeo durante una conferencia de prensa.

"Elliot Abrams se suma para liderar nuestros esfuerzos sobre Venezuela. Su trabajo crítico se iniciará de inmediato. Mañana viajará conmigo al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos convocó a una reunión que estaba pendiente para instar a otras naciones a apoyar la transición democrática de Venezuela", dijo Pompeo.

"Elliott ahora liderará nuestro esfuerzo que se relaciona directamente a los esfuerzos en nombre del pueblo venezolano. Su primera tarea será ponerse al día y luego viajar conmigo a Nueva York mañana por la mañana para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Después de eso, no puedo saber a dónde lo llevará. No me sorprendería que termine viajando a la región ", dijo el funcionario.

Pompeo reiteró que los diplomáticos estadounidenses permanecerán en Venezuela a pesar de la orden de expulsión emitida por el presidente Nicolás Maduro. "Los diplomáticos estadounidenses que permanecen en Venezuela están allí por invitación del presidente interino Juan Guaidó y esperamos que sean protegidos," dijo.

El presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró hoy su llamado al presidente estadounidense Donald Trump a "rectificar" su política hacia Venezuela.

Con el nombramiento de Abrams, lejós de rectificar, Trump parece intensificar su política de "cambio de régimen" hacia Venezuela, la cual ha presentado oposición en ese país por parte de políticos como el senador Bernie Sanders, y congresista Ro Khanna y decenas de intelectuales que rechazaron el intervencionismo a través de una carta abierta.