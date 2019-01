Jesús Farías: "La Casa Blanca desarrolla ese accionar como mecanismo de caos para arreciar la guerra económica"

El Constituyente Jesús Farías, Credito: PL

25 enero 2019 - Las pretensiones de los Estados Unidos hacia Venezuela desde la conquista política del chavismo en 1998, con la llegada del presidente Hugo Chávez, son calificadas hoy como una promoción sistemática a la desestabilización política y económica del país sudamericano.



En declaraciones exclusivas para Prensa Latina el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Jesús Farías, precisó que los mecanismos empleados por las administraciones estadounidenses son ciclos que en sus puntos más álgidos predominan la incitación a la violencia y las agresiones abiertas de derrocar al Gobierno bolivariano por cualquier vía.



Argumentó que las escaladas han tenido dos momentos cruciales; en 2002 con el golpe de Estado al comandante Chávez y durante los seis años de la presidencia de Nicolás Maduro.



En ese sentido, el economista aseguró no sorprenderle que el 23 de enero Washington respaldara la autoproclamación fuera de la ley, de un 'presidente encargado' en Venezuela, como fue el caso del diputado de la Asamblea Nacional, parlamento en desacato, Juan Guaidó.



Farías explicó que la Casa Blanca desarrolla ese accionar como mecanismo de caos para arreciar la guerra económica, con repercusiones graves en la sociedad venezolana, y así poder manipular a los sectores más desfavorecidos, en aras de lograr que la política de agresión trastoque los cimientos de las instituciones y así provocar un estallido social.



Al respecto, el constituyente reconoció que el presidente norteamericano, Donald Trump, tiene una particular forma de analizar los escenarios, y utiliza 'descaradamente' el poder para pisotear el multilateralismo y las leyes internacionales.



'El jefe del imperio configura a su antojo el cuadro que le permite la agudización en la actualidad, -en términos extremos-, de la contradicción sostenida por dos décadas entre la política de expansión y dominación estadounidense y la de la Revolución bolivariana, que busca reconstruir una patria realmente libre con bienestar para la población', sentenció Farías.



Ante el insistente panorama desestabilizador, recalcó que la determinación del mandatario venezolano de romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es una consecuencia lógica e inevitable de los años de usurpación.



'No podemos mantener vínculos bilaterales con dominios imperiales que manifiesten descaradamente estar en contra de la paz, la institucionalidad y la democracia de una nación', destacó el diputado.



Al ser interrogado sobre la posición de la derecha nacional de buscar apoyo foráneo para lograr el supuesto cambio, el también miembro de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacó que este sector mantiene una condición histórica de dependencia con los grandes centros de poder hegemónico.



Detalló que la oposición venezolana desde su génesis son oligarquías capitalistas, quienes junto a sus operadores políticos han tenido una servil dependencia en lo ideológico y financiero de las potencias derechistas.



Farías aseguró que ante la trayectoria entreguista de la derecha nacional, no le sorprende como en la actualidad recuren a Estados Unidos para concretar sus ansias de poder.



Asimismo, expuso que la principal fortaleza de la contrarevolución son sus nexos con la Casa Blanca, desde donde se dirigen y financian todas las acciones para derrocar al Ejecutivo legítimamente reelecto por el pueblo el 20 de mayo de 2018 con el 67 por ciento de los votos.



Igualmente, el dirigente socialista recalcó que en los mecanismos golpistas intervienen gobiernos de la derecha latinoamericana como Colombia, Perú y Chile, quienes promueven un cambio con el objetivo de regresar al pasado para restablecer el sistema neoliberal.



'Ellos originan esquemas económicos sustentado en centros dirigidos por operadores políticos subordinados al imperialismo que les permitan explotar las riquezas naturales de Venezuela', acentúo Farías.



Al respecto, aseguró que la población venezolana, -en su mayoría-, ha podido constatar esas pretensiones con el descalabro de la producción petrolera, provocado por sabotajes y las innumerables sanciones financieras, 'acciones que ponen a la derecha en una situación de descrédito, con lo cual difícilmente puedan presentar una vez más un proyecto de sumisión capitalista'.



Ante esa situación, explicó que uno de los ejemplos palpables de la ilegitimidad de la oposición local es el desacato que mantiene la Asamblea Nacional (AN) desde 2016, tras desconocer la existencia y actuación de poderes públicos, legales y constitucionalmente reconocidos por la ciudadanía como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Poder Moral, Electoral, Ejecutivo y la ANC.



Farías rememoró que cuando la derecha ganó la presidencia de la AN en 2015, pusieron en marcha un proyecto fundamentado en antivalores, sin principios democráticos y fuera de toda posibilidad de desarrollar una lucha cívica en función del poder, y con ello activaron un plan golpista al margen de la Constitución de la República.



Este escenario, subrayó, conlleva a que en la actualidad ese órgano, -con total nulidad jurídica-, no aspire a abandonar su posición de desacato, sin embargo, se empeña en constituir un foco de perturbación para impedir la estabilidad de la nación con marcado impacto en la arena internacional.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 341 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=247399&SEO=venezuela-frente-a-las-pretensiones-de-ee.uu.-de-un-estallido-social)