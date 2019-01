Erdogan: en Venezuela se está produciendo un intento de golpe

25 enero 2019 - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe y aseguró que su Gobierno nunca estará con los “golpistas”.



“Donde quiera que haya un golpe militar, estamos en contra. En Egipto dieron un golpe contra Mursi, y estuvimos en contra. Hoy hay un intento de golpe en Venezuela. Nunca estamos con quienes organiza golpes. Nosotros respetamos los votos en democracia”, declaró Erdogan desde la ciudad de Erzurum.



Erdogan ha mostrado su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha criticado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconozca al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como jefe del Gobierno interino de su país.



El mandatario turco declaró ayer que llamó por teléfono a Maduro para mostrarle personalmente su apoyo y aconsejarle que no “cediera a sucesos no democráticos”.



El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha advertido, por su parte, de que apoyar a Guaidó podría provocar el “caos en Venezuela” y provocar un aislamiento del país.



Turquía se posiciona así contra Juan Guaidó, que se ha declarado presidente interino del país, al no reconocer el segundo mandato de Maduro, iniciado hace dos semanas.



El país eurasiático es un importante abastecedor de alimentos y otros bienes para Venezuela, y además ha empezado a refinar y certificar oro venezolano.



Ambos países anunciaron el año pasado proyectos de cooperación para la explotación de carbón y oro.



Además se negocian inversiones turcas en la industria petrolera de Venezuela, el país con mayor reservas petrolíferas del planeta.

