(VIDEO) Analista José González: Trump tiene una papa caliente en EEUU y quiere una comiquita de presidente en Venezuela

#EnDirecto ????| Analista Político, José Luis González Villegas en @360enDirecto: Trump crea un producto de político y lo pone como Pdte. (…) la oposición es un saco de gatos que ha sido creado de manera apurada #VenezuelaYElMundoConMaduro pic.twitter.com/6mHBpWeU19 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 24 de enero de 2019

25 enero 2019 - “El presidente de EE.UU. tiene una papa caliente en su propio país, donde está siendo sometido a una revisión política y está muy mal. Viene de sufrir una derrota militar en Siria y quiere reeditar lo que hizo George Bush cuando mintió sobre las armas de destrucción masiva en Irak y acabó con todo un pueblo, matando a miles y millones de personas”.Así resumió el analista político José Luis González Villegas, durante una entrevista en el programa 360° de VTV, lo acontecido con la autoproclamación del diputado en desacato Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.“Trump crea un producto a su mejor estilo, saca una comiquita de político y lo pone como presidente”, expresó.“Parece un montaje, muy malo además, de lo que es una comedia de las peores. Quieren tener un títere en Venezuela, poner un payaso, con todo respeto a estos artistas, pero es una persona, una figura sacada de una manga desgastada y una práctica que ya ha demostrado que no es eficiente”, consideró.González Villegas lamentó que la Asamblea Nacional en desacato esté conformada por lo que llamó la “nueva caterva de políticos que parecen jóvenes pero tienen prácticas muy ancianas, porque quieren caerle a trompadas a la legalidad, a la Constitución”.“Le preguntas a la gente de la oposición quién es este señor y no saben ni el nombre”, agregó.El experto político, quien no ahorró sarcasmo sobre la actuación ridícula protagonizada por el parlamentario de derecha, recordó que Guaidó saltó a las portadas de prensa cuando se desnudó parcialmente durante una presunta protesta en el año 2014.“¡Lo que hay que preguntarse es ¿qué fue lo que le peló Juan Guaidó a los norteamericanos?! Por su desarrollo político, él tiene la costumbre de desvestirse y dejar al aire cosas vergonzosas”, finalizó.