EEUU: Bernie Sanders acusa a Maduro de repressor y de ser reelecto en elecciones fraudulentas, pero insta a no intervenir en Venezuela

24 de enero de 2019.- El senador estadounidense Bernie Sanders, hizo hoy un llamado a su gobierno a desistir de su política de "cambio de régimen" en relación al gobierno de Venezuela.

Las declaraciones se producen a un día de que el presidente estadounidese Donald Trump reconociera al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como "presidente interino" de Venezuela.

Sanders, quien se define como socialista democrático, criticó duramente a Maduro afirmando que "el gobierno de Maduro emprendió una violenta represión contra la sociedad civil venezolana, violó la Constitución al disolver la Asamblea Nacional y fue reelegido el año pasado en una elección que muchos observadores dijeron que era fraudulenta. La economía es un desastre y millones están emigrando."

Sanders llamó a que EE.UU. apoye elecciones justas y la autodeterminación de Venezuela. "Los Estados Unidos deben apoyar el estado de derecho, las elecciones justas y la autodeterminación del pueblo venezolano. Debemos condenar el uso de la violencia contra manifestantes desarmados y la supresión de la disidencia," dijo.

Cerró pronunciandose contra el intervencionismo, al afirmar que "Debemos aprender las lecciones del pasado y no estar en el negocio del cambio de régimen o el apoyo a los golpes de estado, como lo hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y la República Dominicana. Los Estados Unidos tienen una larga historia de intervención inapropiada en las naciones latinoamericanas; No debemos volver por ese camino otra vez."

