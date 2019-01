Eurodiputado español Javier Couso: "Una intervención militar de EEUU en Venezuela sería ilegal"

El eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) Javier Couso ha lamentado este jueves la falta de "un comunicado o un pronunciamiento más firme" por parte de la Unión Europea (UE) "para denunciar lo que a todas luces es un golpe de Estado" en Venezuela.

Couso destaca en cualquier caso que ese comunicado "no reconoce al autoproclamado presidente interino [Juan Guaidó] como presidente", y valora que "por lo menos deja un espacio para el diálogo en este tiempo tan difícil que se está viviendo" que compara con "el Chile de Allende" y con "la destrucción de países como Libia o el intento de destrucción del estado árabe sirio".

La intervención de EE.UU

El eurodiputado no tiene dudas al respecto de que "el golpe de Estado en Venezuela se ha llevado a cabo con el apadrinamiento y la dirección total de EE.UU.".

El representante de GUE/NGL denunció también que los partidarios del autoproclamado presidente Juan Guaidó "no quieren reconocer la constitucionalidad" de Nicolás Maduro, que fue votado en unas elecciones que el propio Couso presenció, y de cuya "limpieza" da fe en la actualidad. "Se quieren poner por encima de la Constitución", critica el eurodiputado, ironizando con que "al señor Guaidó solo le faltó hacer como Napoleón, ponerse la corona encima para declararse emperador"Preguntado por una posible intervención de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela, Couso espera que no se produzca, pero alude a las recientes declaraciones de Donald Trump, que aseguró que "la opción militar estaba contemplada". Algo contra lo cual el eurodiputado cree que "debemos manifestarnos con toda nuestra fuerza y firmeza", ya que desde su punto de vista esa intervención sería "ilegal". "EE.UU. no puede ponerse por encima de la ONU o del derecho internacional y realizar una intervención desastrosa como la de Irak", explicó.